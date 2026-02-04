  1. В Украине

В феврале Киев будет получать свет только 4-6 часов в сутки – Станислав Игнатьев

13:02, 4 февраля 2026
ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ выведены из эксплуатации из-за критических повреждений.
В Киеве из-за разрушения ключевых энергетических объектов электроснабжение в феврале сократится до 4-6 часов в сутки. Об этом в интервью «Телеграфу» сообщил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

По его словам, ТЭЦ-6 получила критические повреждения, а Дарницкая ТЭЦ получила существенные повреждения, что фактически вывело их из эксплуатации на длительное время. Также удары по подстанциям «Винницкая 550» и «Киевская 750» стали стратегическим ударом по энергосистеме столицы. Потеря этих мощностей создает дефицит электроэнергии даже в тех районах, где генерация сохранена.

Последствия для энергосистемы и теплоснабжения

Выход из строя ТЭЦ означает не только сокращение объемов генерации электроэнергии, но и угрозу для теплоснабжения левобережной части Киева, особенно в осенне-зимний период. Восстановление уникального оборудования может длиться годами, отметил Игнатьев.

Графики отключений, действующие в столице, необходимы для балансировки энергосистемы. Подстанции разбиты, поэтому электроэнергию подают туда, где технически возможно ее передать и распределить между потребителями.

Что ждет киевлян в феврале

В феврале жители Киева будут иметь свет только 4-6 часов в сутки. Энергетики вынуждены соблюдать графики, чтобы обеспечить минимальное электроснабжение и равномерно распределить ресурсы между районами.

