В феврале Киев будет получать свет только 4-6 часов в сутки – Станислав Игнатьев

ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ выведены из эксплуатации из-за критических повреждений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве из-за разрушения ключевых энергетических объектов электроснабжение в феврале сократится до 4-6 часов в сутки. Об этом в интервью «Телеграфу» сообщил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

По его словам, ТЭЦ-6 получила критические повреждения, а Дарницкая ТЭЦ получила существенные повреждения, что фактически вывело их из эксплуатации на длительное время. Также удары по подстанциям «Винницкая 550» и «Киевская 750» стали стратегическим ударом по энергосистеме столицы. Потеря этих мощностей создает дефицит электроэнергии даже в тех районах, где генерация сохранена.

Последствия для энергосистемы и теплоснабжения

Выход из строя ТЭЦ означает не только сокращение объемов генерации электроэнергии, но и угрозу для теплоснабжения левобережной части Киева, особенно в осенне-зимний период. Восстановление уникального оборудования может длиться годами, отметил Игнатьев.

Графики отключений, действующие в столице, необходимы для балансировки энергосистемы. Подстанции разбиты, поэтому электроэнергию подают туда, где технически возможно ее передать и распределить между потребителями.

Что ждет киевлян в феврале

В феврале жители Киева будут иметь свет только 4-6 часов в сутки. Энергетики вынуждены соблюдать графики, чтобы обеспечить минимальное электроснабжение и равномерно распределить ресурсы между районами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.