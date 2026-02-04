  1. В Україні

У лютому Київ отримуватиме світло лише 4-6 годин на добу – Станіслав Ігнатьєв

13:02, 4 лютого 2026
ТЕЦ-6 і Дарницька ТЕЦ виведені з експлуатації через критичні пошкодження.
У лютому Київ отримуватиме світло лише 4-6 годин на добу – Станіслав Ігнатьєв
У Києві через руйнування ключових енергетичних об’єктів електропостачання в лютому скоротиться до 4–6 годин на добу. Про це в інтерв’ю «Телеграфу» повідомив голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

За його словами, ТЕЦ-6 зазнала критичних пошкоджень, а Дарницька ТЕЦ отримала суттєві ушкодження, що фактично вивело їх з експлуатації на тривалий час. Також удари по підстанціях «Вінницька 550» та «Київська 750» стали стратегічним ударом по енергосистемі столиці. Втрата цих потужностей створює дефіцит електроенергії навіть у тих районах, де генерація збережена.

Наслідки для енергосистеми та теплопостачання

Вихід з ладу ТЕЦ означає не лише скорочення обсягів генерації електроенергії, а й загрозу для теплопостачання лівобережної частини Києва, особливо в осінньо-зимовий період. Відновлення унікального обладнання може тривати роками, зазначив Ігнатьєв.

Графіки відключень, що діють у столиці, потрібні для балансування енергосистеми. Підстанції розбиті, тому електроенергію подають туди, де технічно можливо її передати та розподілити між споживачами.

Що очікує на киян у лютому

У лютому жителі Києва матимуть світло лише 4–6 годин на добу. Енергетики змушені дотримуватися графіків, щоб забезпечити мінімальне електропостачання та рівномірно розподілити ресурси між районами.

Київ енергетика відключення світла світло графіки відключень світла

