У лютому Київ отримуватиме світло лише 4-6 годин на добу – Станіслав Ігнатьєв

ТЕЦ-6 і Дарницька ТЕЦ виведені з експлуатації через критичні пошкодження.

У Києві через руйнування ключових енергетичних об’єктів електропостачання в лютому скоротиться до 4–6 годин на добу. Про це в інтерв’ю «Телеграфу» повідомив голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

За його словами, ТЕЦ-6 зазнала критичних пошкоджень, а Дарницька ТЕЦ отримала суттєві ушкодження, що фактично вивело їх з експлуатації на тривалий час. Також удари по підстанціях «Вінницька 550» та «Київська 750» стали стратегічним ударом по енергосистемі столиці. Втрата цих потужностей створює дефіцит електроенергії навіть у тих районах, де генерація збережена.

Наслідки для енергосистеми та теплопостачання

Вихід з ладу ТЕЦ означає не лише скорочення обсягів генерації електроенергії, а й загрозу для теплопостачання лівобережної частини Києва, особливо в осінньо-зимовий період. Відновлення унікального обладнання може тривати роками, зазначив Ігнатьєв.

Графіки відключень, що діють у столиці, потрібні для балансування енергосистеми. Підстанції розбиті, тому електроенергію подають туди, де технічно можливо її передати та розподілити між споживачами.

Що очікує на киян у лютому

У лютому жителі Києва матимуть світло лише 4–6 годин на добу. Енергетики змушені дотримуватися графіків, щоб забезпечити мінімальне електропостачання та рівномірно розподілити ресурси між районами.

