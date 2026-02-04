НАБУ передало в суд дело Диденков из-за недекларирования имущества более чем на 8 млн грн

Как сообщили в НАБУ, супруги не отразили информацию об имуществе в своих ежегодных декларациях за 2021–2023 годы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное антикоррупционное бюро завершило и направило в суд обвинительный акт в отношении главы областного совета и его жены — действующего народного депутата. Их подозревают в недекларировании имущества на сумму более 8 млн гривен.

Как сообщили в НАБУ, супруги не отразили информацию об имуществе в своих ежегодных декларациях за 2021–2023 годы.

Кроме того, на основании материалов бюро прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в суд с иском о конфискации активов почти на 5 млн гривен, происхождение которых они не смогли объяснить.

По данным следствия, именно на эту сумму глава облсовета и его жена-нардеп в 2021–2024 годах внесли платежи за апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска).

В сообщении правоохранительных органов имена обвиняемых не называются. Вместе с тем, по информации СМИ, речь идет о главе Одесского областного совета Григории Диденко и его жене — народном депутате Юлии Диденко.

В октябре 2025 года супругам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины, а в декабре того же года следствие было завершено.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.