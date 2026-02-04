  1. В Україні

НАБУ передало до суду справу Діденків через недекларування майна на понад 8 млн грн

12:46, 4 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Як повідомили в НАБУ, подружжя не відобразило інформацію про майно в своїх щорічних майнових деклараціях за 2021-2023 роки.
НАБУ передало до суду справу Діденків через недекларування майна на понад 8 млн грн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне антикорупційне бюро завершило скерувало до суду обвинувальний акт щодо голови обласної ради та його дружини — чинної народної депутатки. Їх підозрюють у недекларуванні майна на суму понад 8 млн гривень.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили в НАБУ, подружжя не відобразило інформацію про майно в своїх щорічних майнових деклараціях за 2021-2023 роки.

Крім того, на підставі матеріалів бюро прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до суду з позовом про конфіскацію активів майже на 5 млн гривень, походження яких вони не змогли пояснити.

За даними слідства, саме на цю суму голова облради та його дружина-нардепка у 2021–2024 роках зробили внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 (2021 і 2024 років випуску).

У повідомленні правоохоронних органів імена обвинувачених не називаються. Водночас, за інформацією ЗМІ, йдеться про голову Одеської обласної ради Григорія Діденка та його дружину — народну депутатку Юлію Діденко.

У жовтні 2025 року подружжю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України, а в грудні того ж року слідство завершили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАБУ декларація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Пів року невизначеності: як зберегти життєздатність бізнесу після смерті одного з учасників

Спадкування корпоративних прав 2026: нові позиції Верховного Суду та інститут управителя спадщиною.

Службове житло більше не передаватимуть у власність: кому залишать право на приватизацію

Закон передбачає нові механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла, а також розширення програми «єОселя».

Комітет Ради розгляне законопроєкт, який визначає чіткі критерії оцінки дій суддів у разі порушення строків розгляду справ

Законопроєкт про протидію затягуванню розгляду судових справ винесений на розгляд Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу.

Реальність операції більше не єдиний аргумент: Верховний Суд дозволив ДПС не оцінювати операцію через процедурні помилки

Ігнорування навіть одного уточнюючого запиту податкової може призвести до відмови в реєстрації накладної – позиція Верховного Суду.

Ризики реєстраційних спорів: втрата права на судовий захист через статус «неналежного позивача»

Оскарження рішень у справах про зміну складу товариства відтепер у руках учасників – правова позиція Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]