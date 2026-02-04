НАБУ передало до суду справу Діденків через недекларування майна на понад 8 млн грн

Як повідомили в НАБУ, подружжя не відобразило інформацію про майно в своїх щорічних майнових деклараціях за 2021-2023 роки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне антикорупційне бюро завершило скерувало до суду обвинувальний акт щодо голови обласної ради та його дружини — чинної народної депутатки. Їх підозрюють у недекларуванні майна на суму понад 8 млн гривень.

Як повідомили в НАБУ, подружжя не відобразило інформацію про майно в своїх щорічних майнових деклараціях за 2021-2023 роки.

Крім того, на підставі матеріалів бюро прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до суду з позовом про конфіскацію активів майже на 5 млн гривень, походження яких вони не змогли пояснити.

За даними слідства, саме на цю суму голова облради та його дружина-нардепка у 2021–2024 роках зробили внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 (2021 і 2024 років випуску).

У повідомленні правоохоронних органів імена обвинувачених не називаються. Водночас, за інформацією ЗМІ, йдеться про голову Одеської обласної ради Григорія Діденка та його дружину — народну депутатку Юлію Діденко.

У жовтні 2025 року подружжю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України, а в грудні того ж року слідство завершили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.