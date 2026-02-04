  1. В Украине

Безопасность работников — как помогает инструктаж по охране труда

23:12, 4 февраля 2026
В ПФУ подчеркивают, что инструктаж — это не формальное требование законодательства, а эффективный профилактический инструмент, способствующий формированию у работников сознательного отношения к собственной безопасности и безопасности коллег.
Главное управление Пенсионного фонда в Луганской области подчёркивает, что охрана труда — это важная часть безопасной организации работы и один из основных факторов сохранения жизни и здоровья работников. В условиях военного положения, роста рисков, техногенных угроз и изменений в кадровом составе особенно важно регулярно проводить инструктажи по охране труда.

Инструктажи — это не формальное требование законодательства, а действенный профилактический инструмент, направленный на формирование у работников осознанного отношения к собственной безопасности и безопасности окружающих.

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов по охране труда на предприятиях проводятся следующие виды инструктажей: вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой.

Вводный инструктаж знакомит вновь принятых работников с общими требованиями безопасности, правилами поведения на территории предприятия и действиями в случае чрезвычайных ситуаций.

Первичный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте и учитывает специфику конкретных производственных процессов.

Повторный инструктаж способствует закреплению знаний и навыков безопасной работы.

Внеплановый инструктаж организуется при изменениях технологий, оборудования, после аварий или нарушений требований охраны труда.

Целевой инструктаж проводится при выполнении работ, на которые в соответствии с законодательством оформляются наряд-допуск, приказ или распоряжение; при ликвидации аварии или стихийного бедствия.

Систематическое проведение инструктажей позволяет своевременно информировать работников о потенциальных рисках и обучать правильным действиям в нестандартных ситуациях.

Анализ причин производственного травматизма свидетельствует, что значительная часть несчастных случаев происходит из-за человеческого фактора: несоблюдение инструкций, неосторожность, недостаточный уровень знаний или игнорирование средств индивидуальной защиты.

Качественно проведённый инструктаж помогает:

  • снизить уровень профессиональных рисков;
  • предотвратить ошибки при выполнении работ;
  • сформировать культуру безопасного труда;
  • повысить ответственность работников за собственные действия;
  • минимизировать вероятность аварийных ситуаций.

Особое внимание следует уделять практической части инструктажей, демонстрации безопасных приёмов работы и обсуждению реальных примеров несчастных случаев.

Эффективность инструктажей в значительной мере зависит от организации этого процесса. Работодатель обязан обеспечить надлежащие условия для обучения работников, а служба охраны труда — разрабатывать актуальные программы инструктажей, контролировать их проведение и вести соответствующую документацию.

Важно, чтобы инструктажи не сводились к формальной подписи в журнале. Они должны быть понятными, содержательными и адаптированными к конкретным условиям труда.

Эффективная система инструктажей по охране труда — ключ к профилактике травм и заболеваний. Она формирует осознанное отношение к рискам, дисциплинирует и способствует безопасной работе. Её результативность возрастает при регулярном обновлении знаний, учёте особенностей работы и участии руководства. Только системный подход и личная ответственность каждого обеспечивают безопасную производственную среду.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

