Безпека працівників — як допомагає інструктаж з охорони праці

Головне управління Пенсійного фонду в Луганській області наголошує, що охорона праці — це важлива частина безпечної організації роботи та один із основних чинників збереження життя і здоров’я працівників. В умовах воєнного стану, зростання ризиків, техногенних загроз і змін у кадровому складі особливо важливо регулярно проводити інструктажі з охорони праці.

Інструктажі ‒ це не формальна вимога законодавства, а дієвий профілактичний інструмент, спрямований на формування у працівників свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих.

Відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, на підприємствах проводяться такі види інструктажів: вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж знайомить новоприйнятих працівників із загальними вимогами безпеки, правилами поведінки на території підприємства та діями у разі надзвичайних ситуацій;

Первинний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці та враховує специфіку конкретних виробничих процесів;

Повторний інструктаж сприяє закріпленню знань і навичок безпечної роботи;

Позаплановий інструктаж організовується у разі змін технологій, обладнання, після аварій або порушень вимог охорони праці;

Цільовий інструктаж проводиться при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження; при ліквідації аварії або стихійного лиха.

Систематичне проведення інструктажів дозволяє своєчасно інформувати працівників про потенційні ризики та навчати правильним діям у нестандартних ситуаціях.

Аналіз причин виробничого травматизму свідчить, що значна частина нещасних випадків виникає через людський фактор: недотримання інструкцій, необережність, недостатній рівень знань або ігнорування засобів індивідуального захисту.

Якісно проведений інструктаж допомагає:

знизити рівень професійних ризиків;

запобігти помилкам під час виконання робіт;

сформувати культуру безпечної праці;

підвищити відповідальність працівників за власні дії;

мінімізувати ймовірність аварійних ситуацій.

Особливу увагу слід приділити практичній частині інструктажів, демонстрації безпечних прийомів роботи та обговоренню реальних прикладів нещасних випадків.

Ефективність інструктажів значною мірою залежить від організації цього процесу. Роботодавець зобов’язаний забезпечити належні умови для навчання працівників, а служба охорони праці – розробляти актуальні програми інструктажів, контролювати їх проведення та вести відповідну документацію.

Важливо, щоб інструктажі не зводилися до формального підпису в журналі. Вони мають бути зрозумілими, змістовними та адаптованими до конкретних умов праці.

Ефективна система інструктажів з охорони праці — ключ до профілактики травм і захворювань. Вона формує свідоме ставлення до ризиків, дисциплінує та сприяє безпечній роботі. Її результативність зростає за умови регулярного оновлення знань, урахування особливостей роботи й участі керівництва. Лише системний підхід і відповідальність кожного забезпечують безпечне виробниче середовище.

