  1. В Украине

ГБР внедряет KPI для оценки эффективности сотрудников по европейской модели

17:01, 4 февраля 2026
Государственное бюро расследований будет оценивать эффективность работы работников на основе KPI.
Государственное бюро расследований при содействии Совета Европы начало внедрение системы оценки эффективности работы сотрудников на основе ключевых показателей эффективности (KPI). Новый подход предусматривает переход от формального подсчета показателей к оценке реальных результатов и качества работы.

По словам директора ГБР Алексея Сухачева, Бюро переходит к европейской модели оценки эффективности, которая основывается не на количестве закрытых дел, а на качестве расследований, сложности производств, соблюдении стандартов прав человека и реальных результатах для общества. Именно переход от количественных к качественным показателям позволяет повысить мотивацию сотрудников и сосредоточиться на сложных и резонансных делах.

Внедрение системы оценки предусмотрено Комплексным стратегическим планом реформирования органов правопорядка как части сектора безопасности и обороны Украины на 2023–2027 годы. Его цель — перейти от формального подсчета показателей к реальной оценке качества и результативности работы правоохранительных органов.

Работа над системой началась с разработки и апробации методологии оценки эффективности следователей ГБР. Над ней работала рабочая группа Бюро совместно с экспертами Совета Европы. В рамках проекта также было создано специальное программное обеспечение, которое передали ГБР для практического использования.

Пилотное внедрение в одном из территориальных управлений ГБР подтвердило эффективность нового подхода. В 2025 году по этой системе провели оценку работы всех сотрудников следственных подразделений Бюро. Полученный опыт стал основой для разработки аналогичной системы оценки деятельности сотрудников оперативных подразделений ГБР.

