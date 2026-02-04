  1. В Україні

ДБР запроваджує KPI для оцінки ефективності працівників за європейською моделлю

17:01, 4 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Державне бюро розслідувань буде оцінювати ефективність роботи працівників на основі KPI.
ДБР запроваджує KPI для оцінки ефективності працівників за європейською моделлю
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань за сприяння Ради Європи розпочало впровадження системи оцінювання ефективності роботи працівників на основі ключових показників ефективності (KPI). Новий підхід передбачає перехід від формального підрахунку показників до оцінювання реальних результатів та якості роботи.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За словами директора ДБР Олексія Сухачова, Бюро переходить до європейської моделі оцінювання ефективності, яка базується не на кількості закритих справ, а на якості розслідувань, складності проваджень, дотриманні стандартів прав людини та реальних результатах для суспільства. Саме перехід від кількісних до якісних показників дозволяє підвищити мотивацію працівників і зосередитись на складних та резонансних справах.

Запровадження системи оцінювання передбачене Комплексним стратегічним планом реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки. Його мета — перейти від формального підрахунку показників до реальної оцінки якості та результативності роботи правоохоронних органів.

Робота над системою розпочалася з розробки та апробації методології оцінювання ефективності слідчих ДБР. Над нею працювала робоча група Бюро спільно з експертами Ради Європи. У межах проєкту також створили спеціальне програмне забезпечення, яке передали ДБР для практичного використання.

Пілотне впровадження в одному з територіальних управлінь ДБР підтвердило ефективність нового підходу. У 2025 році за цією системою провели оцінювання роботи всіх працівників слідчих підрозділів Бюро. Отриманий досвід став підґрунтям для розробки аналогічної системи оцінювання діяльності працівників оперативних підрозділів ДБР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДБР

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні можуть дозволити шлюб з 14 років: які зміни готують у Цивільному кодексі

Проєкт нового Цивільного кодексу пропонує зниження шлюбного віку до 14 років у виняткових випадках.

Фінмоніторинг без бюрократії: Нотаріальна палата роз’яснила, від яких обов’язків звільнені нотаріуси

Чи повинен нотаріус призначати відповідальним за фінмоніторинг та проходити спеціалізоване навчання кожні три роки

Права на винаходи більше не «сіра зона»: новий закон змінив підхід до розподілу авторських прав

З 1 лютого в Україні діють нові правила для всіх, хто створює інтелектуальні продукти на роботі або під час військової служби

Пів року невизначеності: як зберегти життєздатність бізнесу після смерті одного з учасників

Спадкування корпоративних прав 2026: нові позиції Верховного Суду та інститут управителя спадщиною.

Службове житло більше не передаватимуть у власність: кому залишать право на приватизацію

Закон передбачає нові механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла, а також розширення програми «єОселя».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]