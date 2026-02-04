ДБР запроваджує KPI для оцінки ефективності працівників за європейською моделлю

Державне бюро розслідувань буде оцінювати ефективність роботи працівників на основі KPI.

Державне бюро розслідувань за сприяння Ради Європи розпочало впровадження системи оцінювання ефективності роботи працівників на основі ключових показників ефективності (KPI). Новий підхід передбачає перехід від формального підрахунку показників до оцінювання реальних результатів та якості роботи.

За словами директора ДБР Олексія Сухачова, Бюро переходить до європейської моделі оцінювання ефективності, яка базується не на кількості закритих справ, а на якості розслідувань, складності проваджень, дотриманні стандартів прав людини та реальних результатах для суспільства. Саме перехід від кількісних до якісних показників дозволяє підвищити мотивацію працівників і зосередитись на складних та резонансних справах.

Запровадження системи оцінювання передбачене Комплексним стратегічним планом реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки. Його мета — перейти від формального підрахунку показників до реальної оцінки якості та результативності роботи правоохоронних органів.

Робота над системою розпочалася з розробки та апробації методології оцінювання ефективності слідчих ДБР. Над нею працювала робоча група Бюро спільно з експертами Ради Європи. У межах проєкту також створили спеціальне програмне забезпечення, яке передали ДБР для практичного використання.

Пілотне впровадження в одному з територіальних управлінь ДБР підтвердило ефективність нового підходу. У 2025 році за цією системою провели оцінювання роботи всіх працівників слідчих підрозділів Бюро. Отриманий досвід став підґрунтям для розробки аналогічної системи оцінювання діяльності працівників оперативних підрозділів ДБР.

