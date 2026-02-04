Работа была содержательной и продуктивной, — Умеров после переговоров в Абу-Даби

4 февраля встречи продолжились в формате работы в группах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 4 февраля, в столице ОАЭ Абу-Даби состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

По его словам, сегодня встречи продолжились в формате работы в группах.

Вместе с Умеровым украинская делегация работала в составе Кирилла Буданова, Давида Арахамии, Сергея Кислицы, Андрея Гнатова, Вадима Скибицкого и Александра Бевза.

С американской стороны участие в консультациях приняли Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Джош Груенбаум, а также Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич.

«Российская сторона была представлена на высоком военном уровне.

Работа была содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения.

Готовим доклад Президенту Владимиру Зеленскому», — заявил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.