Робота була змістовною та продуктивною, — Умєров після перемовин в Абу-Дабі

У середу, 4 лютого, в столиці ОАЕ, Абу-Дабі, відбувся черговий раунд тристоронніх перемовин за участю України, США та Росії. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

За його словами, сьогодні зустрічі продовжилися у форматі роботи в групах.

Разом з Умєровим українська делегація працювала у складі Кирила Буданова, Давида Арахамії, Сергія Кислиці, Андрія Гнатова, Вадима Скібіцького та Олександра Бевза.

З американського боку участь у консультаціях взяли Стів Віткофф, Джаред Кушнер і Джош Груенбаум, а також Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич.

«Російська сторона була представлена на високому військовому рівні.

Робота була змістовною та продуктивною, з орієнтацією на конкретні кроки і практичні рішення.

Готуємо доповідь Президенту Володимиру Зеленському», - заявив він.

