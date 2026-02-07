Военные могут пройти обучение по тактической медицине бесплатно: новый сервис в Армия+
Военнослужащие получили новый инструмент для подготовки по тактической медицине — в приложении Армия+ стал доступен мобильный учебный симулятор LifesaverSIM. Об этом сообщил Житомирский областной ТЦК и СП.
Новый сервис позволяет бесплатно проходить курсы по стандартам TCCC (Tactical Combat Casualty Care) в формате реалистичных боевых миссий прямо со смартфона или планшета.
Обучение в условиях, приближенных к бою
LifesaverSIM работает как интерактивный симулятор: пользователь попадает в смоделированные боевые ситуации и отрабатывает алгоритмы оказания домедицинской помощи раненым — от остановки кровотечения до действий под обстрелом. Формат обучения ориентирован на практику и позволяет закреплять навыки, критически важные в реальных условиях.
После загрузки материалы доступны офлайн, без ограничений по времени и количеству прохождений.
Как получить доступ
Алгоритм подключения максимально простой:
- загрузить LifesaverSIM из App Store или Google Play;
- авторизоваться через приложение Армия+;
- персональные данные не вводятся — профиль создается анонимно.
После авторизации открывается доступ к двум базовым курсам:
- «Для всех военнослужащих (ASM)»;
- «Боец-спасатель (CLS)».
Часть программы «Плюсы»
LifesaverSIM стал новым направлением в программе «Плюсы» в Армия+, которая объединяет сервисы поддержки для военнослужащих. В настоящее время программа насчитывает 20 партнеров в 9 категориях — от транспорта и АЗК до медицины, снаряжения и отдыха. Добавление учебного симулятора расширяет фокус программы от скидок и сервисов к усилению боевой подготовки.
В самом приложении Армия+ уже доступен базовый курс по тактической медицине, а LifesaverSIM позволяет углублять знания и регулярно тренировать навыки в интерактивном формате.
