Военные могут пройти обучение по тактической медицине бесплатно: новый сервис в Армия+

07:00, 7 февраля 2026
Военнослужащие могут тренировать критически важные навыки домедицинской помощи прямо со смартфона или планшета.
Военнослужащие получили новый инструмент для подготовки по тактической медицине — в приложении Армия+ стал доступен мобильный учебный симулятор LifesaverSIM. Об этом сообщил Житомирский областной ТЦК и СП.

Новый сервис позволяет бесплатно проходить курсы по стандартам TCCC (Tactical Combat Casualty Care) в формате реалистичных боевых миссий прямо со смартфона или планшета.

Обучение в условиях, приближенных к бою

LifesaverSIM работает как интерактивный симулятор: пользователь попадает в смоделированные боевые ситуации и отрабатывает алгоритмы оказания домедицинской помощи раненым — от остановки кровотечения до действий под обстрелом. Формат обучения ориентирован на практику и позволяет закреплять навыки, критически важные в реальных условиях.

После загрузки материалы доступны офлайн, без ограничений по времени и количеству прохождений.

Как получить доступ

Алгоритм подключения максимально простой:

  • загрузить LifesaverSIM из App Store или Google Play;
  • авторизоваться через приложение Армия+;
  • персональные данные не вводятся — профиль создается анонимно.

После авторизации открывается доступ к двум базовым курсам:

  • «Для всех военнослужащих (ASM)»;
  • «Боец-спасатель (CLS)».

Часть программы «Плюсы»

LifesaverSIM стал новым направлением в программе «Плюсы» в Армия+, которая объединяет сервисы поддержки для военнослужащих. В настоящее время программа насчитывает 20 партнеров в 9 категориях — от транспорта и АЗК до медицины, снаряжения и отдыха. Добавление учебного симулятора расширяет фокус программы от скидок и сервисов к усилению боевой подготовки.

В самом приложении Армия+ уже доступен базовый курс по тактической медицине, а LifesaverSIM позволяет углублять знания и регулярно тренировать навыки в интерактивном формате.

