Військові модуть пройти навчання з тактичної медицини безкоштовно: новий сервіс в Армія+

Військові можуть тренувати критичні навички домедичної допомоги прямо зі смартфона або планшета.

Військові отримали новий інструмент для підготовки з тактичної медицини — у застосунку Армія+ став доступним мобільний навчальний симулятор LifesaverSIM. Про це повідомив Житомирський обласний ТЦК та СП.

Новий сервіс дозволяє безоплатно проходити курси за стандартами TCCC (Tactical Combat Casualty Care) у форматі реалістичних бойових місій просто зі смартфона або планшета.

Навчання в умовах, наближених до бою

LifesaverSIM працює як інтерактивний симулятор: користувач потрапляє в змодельовані бойові ситуації та відпрацьовує алгоритми надання домедичної допомоги пораненим — від зупинки кровотечі до дій під обстрілом. Формат навчання орієнтований на практику і дозволяє закріплювати навички, критично важливі в реальних умовах.

Після завантаження матеріали доступні офлайн, без обмежень за часом і кількістю проходжень.

Як отримати доступ

Алгоритм підключення максимально простий:

завантажити LifesaverSIM з App Store або Google Play;

авторизуватися через застосунок Армія+;

персональні дані не вводяться — профіль створюється анонімно.

Після авторизації відкривається доступ до двох базових курсів:

«Для всіх військових (ASM)»;

«Боєць-рятувальник (CLS)».

Частина програми «Плюси»

LifesaverSIM став новим напрямом у програмі «Плюси» в Армія+, яка об’єднує сервіси підтримки для військових. Наразі програма налічує 20 партнерів у 9 категоріях — від транспорту й АЗК до медицини, спорядження та відпочинку. Додавання навчального симулятора розширює фокус програми від знижок і сервісів до посилення бойової підготовки.

У самому застосунку Армія+ вже доступний базовий курс з тактичної медицини, а LifesaverSIM дозволяє поглибити знання та регулярно тренувати навички в інтерактивному форматі.

