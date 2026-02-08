  1. В Украине

Что делать, если потеряли паспорт — алгоритм действий

10:37, 8 февраля 2026
Паспортный сервис сообщил алгоритм действий в случае утраты паспорта.
Что делать, если потеряли паспорт — алгоритм действий
Потеря паспорта — ситуация неприятная, но не безвыходная. Украинское законодательство предусматривает четкий алгоритм действий для восстановления документа. В таком случае важно как можно быстрее обратиться в соответствующие органы.

Паспортный сервис сообщил алгоритм действий в случае утраты паспорта:

  1. Сообщите об утрате

Это можно сделать непосредственно в подразделении во время подачи документов на новый паспорт.

  1. Подайте заявление в любое подразделение ГМС или Паспортный сервис. Место вашей регистрации (прописки) значения не имеет.
  2. Подготовьте документы:

Идентификационный код (ИНН) (при наличии)

Заграничный паспорт (при наличии)

Выписку о месте проживания (при наличии)

Свидетельство о рождении (если другие документы отсутствуют)

«Если вы потеряли паспорт-книжечку, вместо него вам выдадут современную ID-карту», — добавили в ведомстве.

паспорт ID-паспорт

