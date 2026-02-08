Что делать, если потеряли паспорт — алгоритм действий
Потеря паспорта — ситуация неприятная, но не безвыходная. Украинское законодательство предусматривает четкий алгоритм действий для восстановления документа. В таком случае важно как можно быстрее обратиться в соответствующие органы.
Паспортный сервис сообщил алгоритм действий в случае утраты паспорта:
- Сообщите об утрате
Это можно сделать непосредственно в подразделении во время подачи документов на новый паспорт.
- Подайте заявление в любое подразделение ГМС или Паспортный сервис. Место вашей регистрации (прописки) значения не имеет.
- Подготовьте документы:
Идентификационный код (ИНН) (при наличии)
Заграничный паспорт (при наличии)
Выписку о месте проживания (при наличии)
Свидетельство о рождении (если другие документы отсутствуют)
«Если вы потеряли паспорт-книжечку, вместо него вам выдадут современную ID-карту», — добавили в ведомстве.
