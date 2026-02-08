  1. В Україні

Що робити, якщо втратили паспорт — алгоритм дій

10:37, 8 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Паспортний Сервіс повідомив алгоритм дій у випадку втрати паспорта.
Що робити, якщо втратили паспорт — алгоритм дій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Втрата паспорта — ситуація неприємна, але не безвихідна. Українське законодавство передбачає чіткий алгоритм дій для відновлення документа. У такому разі важливо якнайшвидше звернутися до відповідних органів.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Паспортний Сервіс повідомив алгоритм дій у випадку втрати паспорта:

  1. Повідомте про втрату

Це можна зробити безпосередньо у відділенні під час подачі документів на новий паспорт.

  1. Подайте заяву в будь-який підрозділ ДМС або Паспортний сервіс. Місце вашої реєстрації (прописки) значення не має.
  2. Підготуйте документи:
  • Ідентифікаційний код (ІПН) ( за наявності)
  • Закордонний паспорт ( за наявності)
  • Витяг про місце проживання ( за наявності)
  • Свідоцтво про народження (якщо інші документи відсутні).

 «Якщо ви втратили паспорт-книжечку, замість нього вам видадуть сучасну ID-картку», - додали у відомстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

паспорт ID-паспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Службове житло більше не передаватимуть у власність: кому залишать право на приватизацію

Закон передбачає нові механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла, а також розширення програми «єОселя».

Верховний Суд поставив під сумнів доведеність умислу у справі про носіння кастета

Суд касаційної інстанції визнав необґрунтованим вирок щодо носіння кастета, придбаного як сувенір, і направив справу на новий розгляд.

Фінмоніторинг без бюрократії: Нотаріальна палата роз’яснила, від яких обов’язків звільнені нотаріуси

Чи повинен нотаріус призначати відповідальним за фінмоніторинг та проходити спеціалізоване навчання кожні три роки

Реальність операції більше не єдиний аргумент: Верховний Суд дозволив ДПС не оцінювати операцію через процедурні помилки

Ігнорування навіть одного уточнюючого запиту податкової може призвести до відмови в реєстрації накладної – позиція Верховного Суду.

10 років без права керування: суд у Львові прирівняв відмову водія від огляду до стану сп’яніння

Суд встановив сувору відповідальність за повторне порушення та ігнорування вимог поліції.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]