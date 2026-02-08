Що робити, якщо втратили паспорт — алгоритм дій

Паспортний Сервіс повідомив алгоритм дій у випадку втрати паспорта.

Втрата паспорта — ситуація неприємна, але не безвихідна. Українське законодавство передбачає чіткий алгоритм дій для відновлення документа. У такому разі важливо якнайшвидше звернутися до відповідних органів.

Паспортний Сервіс повідомив алгоритм дій у випадку втрати паспорта:

Повідомте про втрату

Це можна зробити безпосередньо у відділенні під час подачі документів на новий паспорт.

Подайте заяву в будь-який підрозділ ДМС або Паспортний сервіс. Місце вашої реєстрації (прописки) значення не має. Підготуйте документи:

Ідентифікаційний код (ІПН) ( за наявності)

Закордонний паспорт ( за наявності)

Витяг про місце проживання ( за наявності)

Свідоцтво про народження (якщо інші документи відсутні).

«Якщо ви втратили паспорт-книжечку, замість нього вам видадуть сучасну ID-картку», - додали у відомстві.

