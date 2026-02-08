Що робити, якщо втратили паспорт — алгоритм дій
10:37, 8 лютого 2026
Паспортний Сервіс повідомив алгоритм дій у випадку втрати паспорта.
Втрата паспорта — ситуація неприємна, але не безвихідна. Українське законодавство передбачає чіткий алгоритм дій для відновлення документа. У такому разі важливо якнайшвидше звернутися до відповідних органів.
Паспортний Сервіс повідомив алгоритм дій у випадку втрати паспорта:
- Повідомте про втрату
Це можна зробити безпосередньо у відділенні під час подачі документів на новий паспорт.
- Подайте заяву в будь-який підрозділ ДМС або Паспортний сервіс. Місце вашої реєстрації (прописки) значення не має.
- Підготуйте документи:
- Ідентифікаційний код (ІПН) ( за наявності)
- Закордонний паспорт ( за наявності)
- Витяг про місце проживання ( за наявності)
- Свідоцтво про народження (якщо інші документи відсутні).
«Якщо ви втратили паспорт-книжечку, замість нього вам видадуть сучасну ID-картку», - додали у відомстві.
