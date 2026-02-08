Украина ввела санкции против поставщиков компонентов для ракет и дронов РФ и российского финсектора

Санкции также введены против структур, обеспечивающих российский крипторынок и майнинг.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указы о введении санкций против поставщиков компонентов для ракет и дронов РФ, а также российского финансового сектора.

«В ночь на субботу Россия нанесла очередной массированный удар по Украине: более 400 дронов и почти 40 ракет различных типов. Производство этого оружия было бы невозможным без иностранных критически важных компонентов, которые россияне продолжают получать в обход санкций. И именно против таких компаний — поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов — мы вводим новые санкции. Подписал соответствующие решения», — сказал Глава государства.

Зеленский добавил, что вторым указом применены санкции против российского финансового сектора. В этом списке есть компании, через которые оплачиваются поставки компонентов для производства российских ракет и дронов.

«Также санкции введены против структур, обеспечивающих российский крипторынок и майнинг. Часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Европейского Союза, который уже находится на финальной стадии.

Продолжаем синхронизацию с партнерами и наращиваем давление на агрессора. Благодарю всех, кто с Украиной», — сказал Президент.

