Україна запровадила санкції проти постачальників компонентів для ракет і дронів РФ та російського фінсектору
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав укази про запровадження санкцій проти постачальників компонентів для ракет і дронів РФ та російського фінансового сектору.
«У ніч на суботу Росія завдала чергового масованого удару по Україні: більш ніж 400 дронів і майже 40 ракет різних типів. Виробництво цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів, які росіяни продовжують отримувати в обхід санкцій. І саме проти таких компаній – постачальників компонентів і виробників ракет та дронів – запроваджуємо нові санкції. Підписав відповідні рішення», - сказав Глава держави.
Зеленський додав, що другим указом застосовано санкції проти російського фінансового сектору. У цьому списку є компанії, через які оплачуються поставки компонентів для виробництва російських ракет і дронів.
«Також санкції запроваджені проти структур, що забезпечують російський крипторинок і майнінг. Частина цих рішень увійде до 20-го пакету санкцій Європейського Союзу, який уже на фінальній стадії.
Продовжуємо синхронізацію з партнерами й нарощуємо тиск на агресора. Дякую всім, хто з Україною», - сказав Президент.
Додамо, тексти указів наразі відсутні на сайті Глави держави.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.