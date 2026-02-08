Україна запровадила санкції проти постачальників компонентів для ракет і дронів РФ та російського фінсектору

Санкції також запроваджені проти структур, що забезпечують російський крипторинок і майнінг.

Фото: president.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав укази про запровадження санкцій проти постачальників компонентів для ракет і дронів РФ та російського фінансового сектору.

«У ніч на суботу Росія завдала чергового масованого удару по Україні: більш ніж 400 дронів і майже 40 ракет різних типів. Виробництво цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів, які росіяни продовжують отримувати в обхід санкцій. І саме проти таких компаній – постачальників компонентів і виробників ракет та дронів – запроваджуємо нові санкції. Підписав відповідні рішення», - сказав Глава держави.

Зеленський додав, що другим указом застосовано санкції проти російського фінансового сектору. У цьому списку є компанії, через які оплачуються поставки компонентів для виробництва російських ракет і дронів.

«Також санкції запроваджені проти структур, що забезпечують російський крипторинок і майнінг. Частина цих рішень увійде до 20-го пакету санкцій Європейського Союзу, який уже на фінальній стадії.

Продовжуємо синхронізацію з партнерами й нарощуємо тиск на агресора. Дякую всім, хто з Україною», - сказав Президент.

Додамо, тексти указів наразі відсутні на сайті Глави держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.