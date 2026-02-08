  1. В Україні

Україна запровадила санкції проти постачальників компонентів для ракет і дронів РФ та російського фінсектору

10:12, 8 лютого 2026
Санкції також запроваджені проти структур, що забезпечують російський крипторинок і майнінг.
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав укази про запровадження санкцій проти постачальників компонентів для ракет і дронів РФ та російського фінансового сектору.

«У ніч на суботу Росія завдала чергового масованого удару по Україні: більш ніж 400 дронів і майже 40 ракет різних типів. Виробництво цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів, які росіяни продовжують отримувати в обхід санкцій. І саме проти таких компаній – постачальників компонентів і виробників ракет та дронів – запроваджуємо нові санкції. Підписав відповідні рішення», - сказав Глава держави.

Зеленський додав, що другим указом застосовано санкції проти російського фінансового сектору. У цьому списку є компанії, через які оплачуються поставки компонентів для виробництва російських ракет і дронів.

«Також санкції запроваджені проти структур, що забезпечують російський крипторинок і майнінг. Частина цих рішень увійде до 20-го пакету санкцій Європейського Союзу, який уже на фінальній стадії.

Продовжуємо синхронізацію з партнерами й нарощуємо тиск на агресора. Дякую всім, хто з Україною», - сказав Президент.

Додамо, тексти указів наразі відсутні на сайті Глави держави.





