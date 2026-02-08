  1. В Украине

Заказали паспорт, но не забрали его и выехали за границу — можно ли получить документ за пределами Украины

12:43, 8 февраля 2026
В Украине действует механизм пересылки паспортов от территориального подразделения Миграционной службы в зарубежные дипломатические учреждения.
Заказали паспорт, но не забрали его и выехали за границу — можно ли получить документ за пределами Украины
Фото: dmsu.gov.ua/dnipro
Миграционная служба Днепропетровской области разъяснила, может ли гражданин Украины, который находится за границей и не успел своевременно получить заказанный в Миграционной службе документ, получить его за пределами Украины.

«Лицо, которое находится за границей и не успело своевременно получить заказанный в подразделении Государственной миграционной службы заграничный паспорт или ID-карту, может получить документы через зарубежные дипломатические учреждения Украины и в размещенных за границей представительствах Центра обслуживания граждан „Паспортный сервис“», — сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что действует механизм пересылки паспортов от территориального подразделения Миграционной службы в зарубежные дипломатические учреждения (через МИД) и в размещенные за границей представительства Центра обслуживания граждан «Паспортный сервис».

Чтобы получить изготовленный паспорт за пределами Украины, необходимо обратиться в Центр обслуживания граждан «Паспортный сервис» или в зарубежное дипломатическое учреждение нашего государства с заявлением о получении в стране пребывания заграничного паспорта или ID-карты. Заявление должно быть адресовано тому территориальному подразделению ГМС в Украине, в котором этот документ оформлялся.

Получить документ по месту подачи заявления может либо сам заявитель, либо его законный представитель (для детей в возрасте до 14 лет).

паспорт





