  1. В Україні

Замовили паспорт, але не забрали його та виїхали за кордон — чи можна отримати документ за межами України

12:43, 8 лютого 2026
В Україні працює механізм пересилання паспортів від територіального підрозділу Міграційної служби до закордонних дипломатичних установ.
Фото: dmsu.gov.ua/dnipro
Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, чи може громадянин України, що перебуває за кордоном та не встиг своєчасно отримати замовлений у Міграційній службі документ, отримати його за межами України.

«Особа, яка перебуває за кордоном та не встигла своєчасно отримати замовлений у підрозділі Державної міграційної служби закордонний паспорт або ID-картку, може отримати документи через закордонні дипломатичні установи України та у розміщених за кордоном представництвах Центру обслуговування громадян «Паспортний сервіс», - заявили у відомстві.

Там підкреслили, що працює механізм пересилання паспортів від територіального підрозділу Міграційної служби до закордонних дипломатичних установ (через МЗС) і до розміщених за кордоном представництв Центру обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

Щоб отримати виготовлений паспорт за межами України, слід звернутися до Центру обслуговування громадян «Паспортний сервіс» або до закордонної дипломатичної установи нашої держави з заявою про отримання у країні перебування закордонного паспорта або ID-картки. Заява має бути адресована тому територіальному підрозділу ДМС в Україні, в якому цей документ оформлювався.

Отримати документ за місцем подання заяви може або сам заявник, або його законний представник (для дітей віком до 14 років).

паспорт

