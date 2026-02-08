  1. В Украине

Кому автоматически продлевают отсрочку от мобилизации — список категорий граждан

13:55, 8 февраля 2026
К механизму добавили отсрочки для семи категорий украинцев.
Кому автоматически продлевают отсрочку от мобилизации — список категорий граждан
В целом 90% отсрочек продлеваются без подачи заявлений, справок и очередей. Основания проверяются через государственные реестры, а подтверждение отображается в приложении «Резерв+». Об этом напомнил Запорожский областной ТЦК.

Там подчеркнули, что до 2 февраля включительно происходило очередное автоматическое продление. В механизм добавили отсрочки для семи категорий украинцев:

  • родители, воспитывающие тяжело больного ребенка без инвалидности;
  • лица, осуществляющие уход за тяжело больным членом семьи;
  • опекуны недееспособного человека;
  • лица, имеющие жену (мужа) с инвалидностью III группы;
  • лица, ухаживающие за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;
  • родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
  • школьные учителя.

Автоматическое продление также сохраняется для ранее определенных категорий:

  • лица с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • лица, имеющие жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
  • лица, имеющие родных или отца либо мать жены с инвалидностью I или II группы;
  • женщины и мужчины военнослужащих с ребенком;
  • родители трех и более детей в одном браке;
  • студенты, аспиранты;
  • работники высшего и профессионального образования;
  • лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;
  • родственники Героев Украины, награжденных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
  • лица, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
  • военнослужащие, освобожденные из плена.

Пользователи «Резерв+», чьи отсрочки автоматически продлеваются, сначала получили push-уведомление о запланированном продлении, а после обработки данных — сообщение о том, что отсрочка продлена.

«Если уведомление не поступило, это означает, что информации в государственных реестрах недостаточно или она устарела. В таком случае необходимо обратиться с документами в любой удобный ЦНАП.

ТЦК и СП такие заявления больше не принимает», — добавили в ТЦК.

