Кому автоматически продлевают отсрочку от мобилизации — список категорий граждан
В целом 90% отсрочек продлеваются без подачи заявлений, справок и очередей. Основания проверяются через государственные реестры, а подтверждение отображается в приложении «Резерв+». Об этом напомнил Запорожский областной ТЦК.
Там подчеркнули, что до 2 февраля включительно происходило очередное автоматическое продление. В механизм добавили отсрочки для семи категорий украинцев:
- родители, воспитывающие тяжело больного ребенка без инвалидности;
- лица, осуществляющие уход за тяжело больным членом семьи;
- опекуны недееспособного человека;
- лица, имеющие жену (мужа) с инвалидностью III группы;
- лица, ухаживающие за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;
- родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
- школьные учителя.
Автоматическое продление также сохраняется для ранее определенных категорий:
- лица с инвалидностью;
- временно непригодные к службе;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- лица, имеющие жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
- лица, имеющие родных или отца либо мать жены с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужчины военнослужащих с ребенком;
- родители трех и более детей в одном браке;
- студенты, аспиранты;
- работники высшего и профессионального образования;
- лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;
- родственники Героев Украины, награжденных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
- лица, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
- военнослужащие, освобожденные из плена.
Пользователи «Резерв+», чьи отсрочки автоматически продлеваются, сначала получили push-уведомление о запланированном продлении, а после обработки данных — сообщение о том, что отсрочка продлена.
«Если уведомление не поступило, это означает, что информации в государственных реестрах недостаточно или она устарела. В таком случае необходимо обратиться с документами в любой удобный ЦНАП.
ТЦК и СП такие заявления больше не принимает», — добавили в ТЦК.
