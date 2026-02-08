Кому автоматически продлевают отсрочку от мобилизации — список категорий граждан

К механизму добавили отсрочки для семи категорий украинцев.

В целом 90% отсрочек продлеваются без подачи заявлений, справок и очередей. Основания проверяются через государственные реестры, а подтверждение отображается в приложении «Резерв+». Об этом напомнил Запорожский областной ТЦК.

Там подчеркнули, что до 2 февраля включительно происходило очередное автоматическое продление. В механизм добавили отсрочки для семи категорий украинцев:

родители, воспитывающие тяжело больного ребенка без инвалидности;

лица, осуществляющие уход за тяжело больным членом семьи;

опекуны недееспособного человека;

лица, имеющие жену (мужа) с инвалидностью III группы;

лица, ухаживающие за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

школьные учителя.

Автоматическое продление также сохраняется для ранее определенных категорий:

лица с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

лица, имеющие жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;

лица, имеющие родных или отца либо мать жены с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины военнослужащих с ребенком;

родители трех и более детей в одном браке;

студенты, аспиранты;

работники высшего и профессионального образования;

лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;

родственники Героев Украины, награжденных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

лица, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

военнослужащие, освобожденные из плена.

Пользователи «Резерв+», чьи отсрочки автоматически продлеваются, сначала получили push-уведомление о запланированном продлении, а после обработки данных — сообщение о том, что отсрочка продлена.

«Если уведомление не поступило, это означает, что информации в государственных реестрах недостаточно или она устарела. В таком случае необходимо обратиться с документами в любой удобный ЦНАП.

ТЦК и СП такие заявления больше не принимает», — добавили в ТЦК.

