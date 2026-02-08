  1. В Україні

Кому автоматично продовжують відстрочку від мобілізації — список категорій громадян

13:55, 8 лютого 2026
До механізму додали відстрочки для семи категорій українців.
Загалом 90% відстрочок продовжуються без подання заяв, довідок і черг. Підстави перевіряються через державні реєстри, а підтвердження відображається в застосунку Резерв+. Про це нагадав Запорізький обласний ТЦК.

Там підкреслили, що до 2 лютого включно відбувалося чергове автоматичне продовження. До механізму додали відстрочки для семи категорій українців:

- батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;

- ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї;

- опікуни недієздатної людини;

- ті, хто має дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;

- ті, хто доглядає за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю;

- батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

- шкільні вчителі.

Автопродовження також зберігається для визначених раніше категорій:

- люди з інвалідністю;

- тимчасово непридатні до служби;

- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

- ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

- ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи;

- жінки та чоловіки військових з дитиною;

- батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;

- студенти, аспіранти;

- працівники вищої та профосвіти;

- люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;

- родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

- люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;

- військові, звільнені з полону.

Користувачі  Резерв+, чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримали push-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних — повідомлення, що відстрочку  продовжено.

«Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що інформації у державних реєстрах недостатньо або вона застаріла. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАП.

ТЦК та СП такі заяви більше не приймає», - додали у ТЦК.

ТЦК мобілізація відстрочка військовий облік

