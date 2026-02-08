Кому автоматично продовжують відстрочку від мобілізації — список категорій громадян
Загалом 90% відстрочок продовжуються без подання заяв, довідок і черг. Підстави перевіряються через державні реєстри, а підтвердження відображається в застосунку Резерв+. Про це нагадав Запорізький обласний ТЦК.
Там підкреслили, що до 2 лютого включно відбувалося чергове автоматичне продовження. До механізму додали відстрочки для семи категорій українців:
- батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;
- ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї;
- опікуни недієздатної людини;
- ті, хто має дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;
- ті, хто доглядає за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю;
- батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- шкільні вчителі.
Автопродовження також зберігається для визначених раніше категорій:
- люди з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до служби;
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи;
- жінки та чоловіки військових з дитиною;
- батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
- студенти, аспіранти;
- працівники вищої та профосвіти;
- люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;
- родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
- люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;
- військові, звільнені з полону.
Користувачі Резерв+, чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримали push-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних — повідомлення, що відстрочку продовжено.
«Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що інформації у державних реєстрах недостатньо або вона застаріла. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАП.
ТЦК та СП такі заяви більше не приймає», - додали у ТЦК.
