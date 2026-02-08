Как подготовиться к монологическому высказыванию во время экзамена на уровень владения государственным языком — полезные советы

Национальная комиссия рекомендует воспользоваться пошаговой стратегией, которая поможет справиться с этим заданием.

Фото: suspilne.media

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная комиссия по стандартам государственного языка дала несколько советов, как подготовиться к монологическому высказыванию во время экзамена на уровень владения государственным языком.

«Когда у Вас есть всего десять минут на подготовку и произнесение монолога из 20+ предложений, важно действовать быстро и организованно. Рекомендуем воспользоваться пошаговой стратегией, которая поможет справиться с этим заданием», — заявили в Комиссии.

1 этап — выбор темы

Выбирайте тему, о которой Вам действительно есть что сказать. Из двух предложенных выбирайте не более сложную или эффектную тему и не ту, которая короче сформулирована, — возьмите ту, по которой у вас есть личный опыт, которая для Вас интересна, о которой Вы готовы говорить не только во время экзамена, но и с коллегами или друзьями.

Когда тема выбрана — спокойно и вдумчиво перечитайте ее и выделите для себя ключевые слова, которые будут вашими ориентирами в высказывании. Например, в теме «В современном мире все быстро меняется, нужно адаптироваться к изменениям. Кто-то называет это приспособленчеством. Разделяете ли вы эту мысль?» опорными словами могут быть изменения, адаптация, приспособленчество. Поэтому логично будет начать высказывание с размышлений о том, как Вы понимаете эти процессы и относитесь к ним.

Если темой для монологического высказывания является фраза известного человека, например: «Благодаря исторической памяти человек становится личностью, народ — нацией, страна — государством» (М. Грушевский) или «Успех — это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма» (Уинстон Черчилль), — то можно начать с нескольких фраз об авторе цитаты и его роли в истории Украины или всего человечества.

Как показывает анализ результатов экзаменов, трудности часто вызывают темы, на первый взгляд простые, такие как «Язык — это развитие», «Язык — это территория», «Язык — это мировоззрение», «Язык — это свобода», «Слово — это оружие», «Язык — это безопасность». Типичной ошибкой при работе с такими темами является то, что претендент начинает говорить о языке, нагромождая определения (соловьиный, родной, мелодичный, лучший, материнский …), и никак не может выйти за пределы распространенных речевых штампов. Советуем в таких темах начинать с размышлений о второй части темы: о развитии (ребенка, человека, народа, государства), о свободе (личности или государства), о территории, на которой Вы чувствуете себя дома, о том, что влияет на вашу безопасность и гарантирует ее. Тогда одним из факторов, о которых Вы будете говорить, станет язык!

2 этап — структура и наполнение содержанием

На листе быстро набросайте структуру (план):

вступление (почему Вы выбрали именно эту тему и ключевые слова);

основная часть (размышления о том, что нужно сделать, чтобы реализовать сказанное во вступлении, 2–3 аргумента. Для каждого аргумента запишите ключевые слова, а не полные предложения. Продумайте конкретные примеры: из личной жизни, из новостей, из истории, из окружающей реальности. Примеры сделают монолог живым и убедительным);

вывод (Ваша позиция).

3 этап — настрой на монолог и доработка

Не стоит проговаривать мысленно или шепотом весь монолог. Но очень важно продумать первую и последнюю фразы. Хорошее впечатление всегда производит речь, которая хорошо начата и еще лучше завершена. Убедитесь, что ваш вывод четко выражает позицию и оставляет впечатление целостности.

4 этап — запись устного высказывания

Смело включайте запись. Говорите громко и уверенно!

Поздоровайтесь с экзаменаторами или Комиссией! (Не обязательно, но приятно!)

Назовите тему, которую Вы выбрали, и говорите все, что запланировали. Говорите естественно, но структурированно.

Смотрите в камеру, словно разговариваете с конкретным человеком.

Используйте средства связи между фразами: «во-первых», «к тому же», «например», «с другой стороны», «я думаю», «я считаю», «по моему мнению».

Используйте мимику, проявляйте собственное отношение к тому, о чем говорите, самовыражайтесь!

Если какое-то слово «вылетело из головы», не паникуйте, продолжайте говорить дальше: лучше потерять балл за непоследовательность речи, чем молчать…

Следите за временем на таймере.

Завершите выступление и поблагодарите! (Тоже не обязательно, но не менее приятно!)

«Помните, десяти минут достаточно, чтобы подготовить небольшое содержательное высказывание, если Вы используете это время разумно», — добавили в Комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.