Як підготуватися до монологічного висловлення під час іспиту на рівень володіння державною мовою — корисні поради

Національна комісія рекомендує скористатися покроковою стратегією, яка допоможе впоратися із цим завданням.

Національна комісія зі стандартів державної мови дала кілька порад, як підготуватися до монологічного висловлення під час іспиту на рівень володіння державною мовою

«Коли у Вас є лише десять хвилин на підготовку й виголошення монологу з 20+ речень, важливо діяти швидко й організовано. Рекомендуємо скористатися покроковою стратегією, яка допоможе впоратися із цим завданням», - заявили у Комісії.

1 етап – вибір теми

Обирайте тему, про яку Ви дійсно маєте що сказати. Із двох запропонованих обирайте не складнішу чи ефектнішу тему, не ту, яка коротше сформульована, – візьміть ту, щодо якої у вас є особистий досвід, яка для Вас цікава, про яку Ви готові говорити не лише під час іспиту, а й з колегами чи друзями.

Коли вже обрали тему – спокійно й вдумливо її перечитайте та виділіть для себе ключові слова, які будуть Вашими орієнтирами у висловлюванні. Наприклад, у темі «У сучасному світі все швидко змінюється, потрібно адаптуватися до змін. Хтось називає це пристосуванством. Чи поділяєте ви цю думку?» опорними словами можуть бути зміни, адаптація, пристосуванство. Тому логічно буде розпочати висловлювання з роздумів про те, як Ви розумієте ці процеси і ставитеся до них.

Якщо темою для монологічного висловлювання є фраза відомої людини, як-от: «Завдяки історичній пам’яті людина стає особистістю, народ – нацією, країна – державою» (М. Грушевський) чи «Успіх – це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму» (Вінстон Черчилль), – то можна розпочати кількома фразами про автора цитати і його роль у в історії України чи всього людства.

Як показує аналіз результатів іспитів, труднощі часто викликають теми, на перший погляд, прості, на зразок «Мова – це розвиток», «Мова – це територія», «Мова – це світогляд», «Мова – це свобода», «Cлово – це зброя», «Мова – це безпека». Типовою помилкою під час опрацювання таких тем є те, що претендент починає говорити про мову, нагромаджуючи означення (солов’їна, рідна, милозвучна, найкраща, материнська …), і ніяк не може вийти за межі поширених мовленнєвих штампів. Радимо в таких темах розпочинати з міркувань щодо другої частини теми: про розвиток (дитини, людини, народу, держави), про свободу (особи або держави), про територію, на якій Ви почуваєтеся вдома, про на те, що впливає Вашу безпеку і гарантує її. Тоді одним із факторів, про які Ви будете говорити, стане мова!

2 етап – структура і наповнення змістом

На аркуші швидко накидайте структуру (план):

вступ (чому Ви обрали саме цю тему і ключові слова);

основна частина (міркування про те, що треба зробити, щоб реалізувати сказане у вступі, 2–3 аргументи. Для кожного аргументу запишіть ключові слова, а не повні речення. Продумайте конкретні приклади: з особистого життя, з новин, з історії, з навколишньої реальності. Приклади зроблять монолог живим і переконливим);

висновок (Ваша позиція).

3 етап – налаштування на монолог й доопрацювання

Не варто промовляти подумки або пошепки увесь монолог. Але дуже важливо продумати першу й останню фрази. Добре враження завжди справляє мовлення, яке добре розпочате й ще краще завершене. Переконайтеся, що ваш висновок чітко виражає позицію і залишає враження цілісності.

4 етап – запис усного висловлювання

Сміливо вмикайте запис. Говоріть голосно й упевнено!

Привітайтеся з екзаменаторами чи Комісією! (Не обов’язково, але приємно!)

Назвіть тему, яку Ви обрали, і говоріть усе, що запланували. Говоріть природно, але структуровано.

Дивіться в камеру, ніби розмовляєте з конкретною людиною.

Використовуйте засоби зв’язку між фразами: «по-перше», «до того ж», «наприклад», «з іншого боку», «я думаю», «я вважаю», «на мою думку».

Використовуйте міміку, виявляйте власне ставлення до того, про що говорите, самовиражайтеся!

Якщо якесь слово «вилетіло з голови», не панікуйте, продовжуйте говорити далі: краще втратити бал за непослідовність мовлення, ніж мовчати…

Стежте за часом на таймері.

Завершіть мовлення і подякуйте! (Теж не обов’язково, але не менш приємно!)

«Пам’ятайте, десять хвилин достатньо, щоб підготувати невелике змістовне висловлення, якщо Ви використаєте цей час розумно», - додали у Комісії.

