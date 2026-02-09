Морозы и гололед 9 февраля: сколько продержатся морозы в Украине

9 февраля в Украине ожидается резкое похолодание, местами снег и гололед.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 9 февраля, во всех регионах Украины ожидается дальнейшее понижение температуры. По данным Укргидрометцентра, днем ​​столбики термометров опустятся до -12°C.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В большинстве западных, южных и восточных областей будет слабый снег, в других регионах — без существенных осадков. На дорогах хранится гололедица.

Ветер – преимущественно северного направления, со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха:

В центральных и северных регионах от -7 до -12°C

В Прикарпатье, на юге и юго-востоке от -3 до -8°C

В Закарпатской области - от +1 до +6°C

По Украине объявлен I уровень опасности (желтый) из-за сложных погодных условий, которые могут осложнить движение транспорта.

В Киеве и области ожидается облачно с прояснениями, без осадков. На автодорогах скользко из-за гололедицы. Температура днем ​​от -8 до -10°C, по области - до -12°C. Ветер северный, 5-10 м/с.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.