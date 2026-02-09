  1. В Украине

Зеленский анонсировал новую стратегию обновления света — что это значит

09:06, 9 февраля 2026
В Украине создадут аварийные спецподразделения по восстановлению света и тепла после обстрелов.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запуске новых специальных подразделений ГСЧС, которые будут помогать восстанавливать энергетическую инфраструктуру после российских обстрелов. Об этом говорилось в его обращении 8 февраля.

По словам главы государства, Украина в настоящее время привлекает все ресурсы для стабилизации ситуации в энергетике. Одним из ключевых решений является создание специализированных мобильных групп спасателей, которые будут помогать восстанавливать поврежденные сети.

Эти новые команды будут восполнять нехватку работников там, где местные энергетические службы не справляются. Они будут действовать как оперативный резерв и первыми будут реагировать на аварии, чтобы как можно быстрее возвращать свет и тепло в пострадавшие общины.

"Сейчас именно в Киеве до сих пор наиболее сложно по большинству показателей. Это касается и электричества, и отопления. Нафтогаз тоже увеличит количество бригад, которые помогают именно Киеву. МВД Украины обеспечивает работу достаточного на сегодняшний день количества пунктов обогрева: более двухсот таких пунктов в Киеве, и почти девять тысяч человек обратились за сутки. Работает программа пакетов на неделю пакетов изданы в тех районах, где потребность больше всего", - заявил Президент.

ГСЧС Киев Владимир Зеленский электроэнергия свет отопление

