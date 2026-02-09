  1. В Україні

Зеленський анонсував нову стратегію відновлення світла — що це означає

09:06, 9 лютого 2026
В Україні створять аварійні спецпідрозділи для відновлення світла і тепла після обстрілів.
фото: ДСНС
Президент України Володимир Зеленський повідомив про запуск нових спеціальних підрозділів ДСНС, які допомагатимуть відновлювати енергетичну інфраструктуру після російських обстрілів. Про це йшлося у його зверненні 8 лютого.

За словами глави держави, Україна нині залучає всі наявні ресурси для стабілізації ситуації в енергетиці. Одним із ключових рішень є створення спеціалізованих мобільних груп із рятувальників, які допомагатимуть відновлювати пошкоджені мережі.

Ці нові команди заповнюватимуть нестачу працівників там, де місцеві енергетичні служби не справляються. Вони діятимуть як оперативний резерв і будуть першими реагувати на аварії, щоб якнайшвидше повертати світло та тепло в постраждалі громади.

"Зараз саме в Києві досі найбільш складно по більшості показників. Це стосується і електрики, і опалення. Нафтогаз теж збільшить кількість бригад, які допомагають саме Києву. МВС України забезпечує роботу достатньої на сьогодні кількості пунктів обігріву: більше двохсот таких пунктів у Києві, і майже дев’ять тисяч людей звернулись за добу. Працює програма пакунків тепла, і станом на цей час, на цей тиждень майже 40 тисяч пакунків видано в тих районах, де потреба найбільше", - заявив Президент. 

ДСНС Київ Володимир Зеленський електроенергія світло опалення

