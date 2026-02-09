Одессу атаковали шахеды: повреждены дома и коммунальные объекты, есть жертва

Один мужчина погиб из-за обстрела Одессы.

Массированный удар шахедами пережила Одесса в ночь на 9 февраля. В результате атаки повреждены жилые дома, коммунальные объекты и автомобили, произошел пожар на крыше многоэтажки и поврежден газопровод. Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

Также зафиксировано возгорание легковых автомобилей и нежилого сооружения. На местах происшествия работают все экстренные и коммунальные службы.

Кроме того, стало известно об одном погибшем в результате атаки. Это 35-летний мужчина.

По данным ГСЧС, два человека получили ранения. В результате атаки возник пожар, горели два автомобиля и газовая труба.

Повреждены крыша и оборудование на крыше 24-х этажного жилого дома, 6 легковых автомобилей, здание фитнес-клуба и остекление окрестных домов.

По другому адресу повреждено не эксплуатировавшееся трехэтажное здание.

Фото: ГСЧАС, Сергей Лысак

