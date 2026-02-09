Одесу атакували шахеди: пошкоджені будинки та комунальні об’єкти, є жертва

Один чоловік загинув через обстріл Одеси.

Масований удар шахедами пережила Одеса у ніч на 9 лютого. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, комунальні об’єкти та автомобілі, сталася пожежа на даху багатоповерхівки та пошкоджено газопровід. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

Також зафіксовано займання легкових автомобілів та нежитлової споруди. На місцях події працюють всі екстрені та комунальні служби.

Крім того, стало відомо про одного загиблого внаслідок атаки. Це 35-річний чоловік.

За даними ДСНС, двоє людей отримали поранення. Внаслідок атаки виникла пожежа, горіли два автомобілі та газова труба.

Пошкоджено дах та обладнання на даху 24-х поверхового житлового будинку, 6 легкових автомобілів, будівлю фітнес-клубу та скління навколишніх будинків.

За іншою адресою пошкоджено триповерхову будівлю, що не експлуатувалася.

