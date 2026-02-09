  1. В Україні

Одесу атакували шахеди: пошкоджені будинки та комунальні об’єкти, є жертва

08:30, 9 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Один чоловік загинув через обстріл Одеси.
Одесу атакували шахеди: пошкоджені будинки та комунальні об’єкти, є жертва
Фото: ДСНС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Масований удар шахедами пережила Одеса у ніч на 9 лютого. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, комунальні об’єкти та автомобілі, сталася пожежа на даху багатоповерхівки та пошкоджено газопровід. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Також зафіксовано займання легкових автомобілів та нежитлової споруди. На місцях події працюють всі екстрені та комунальні служби.

Крім того, стало відомо про одного загиблого внаслідок атаки. Це 35-річний чоловік. 

За даними ДСНС, двоє людей отримали поранення. Внаслідок атаки виникла пожежа, горіли два автомобілі та газова труба.

Пошкоджено дах та обладнання на даху 24-х поверхового житлового будинку, 6 легкових автомобілів, будівлю фітнес-клубу та скління навколишніх будинків.

За іншою адресою пошкоджено триповерхову будівлю, що не експлуатувалася.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДСНС Одеса шахеди обстріл

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна модернізує е-документообіг відповідно до норм ЄС: зміни

Законопроєкт має прискорити цифрову трансформацію державних і бізнес-процесів через впровадження сучасних стандартів електронного документообігу.

Правосуддя вибіркової дії: Велика Палата здала позиції під тиском «грантових реформаторів»

Велика Палата Верховного Суду повертає суддів в епоху незаконних пленарних оцінювань.

Проєкт Цивільного Кодексу може легалізувати втрату майна через технічні помилки

Попередня реєстрація та реєстрація відміток: нові інструменти захисту прав пропонує Книга 9 проєкту Цивільного Кодексу.

Кабмін пропонує скасувати кримінальну відповідальність за «злісну непокору» в колоніях

Розроблений Мін'юстом законопроект має на меті відмову від каральних практик та приведення законодавства у відповідність до стандартів Ради Європи.

Комітет з цифрової трансформації розгляне законопроект про доброчесність у Нацполіції

Законопроєкт декларує доброчесність як принцип служби в поліції, проте експерти вказують на правові колізії та ризики для діючих поліцейських.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]