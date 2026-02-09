З 2026 года украинцам для поездок в Европу понадобится разрешение ETIAS: что изменится
Правила въезда в большинство европейских стран для граждан Украины изменятся. С четвертого квартала 2026 года украинцы, которые путешествуют в государства Шенгенской зоны без визы на короткий срок (до 90 дней в течение 180 дней), должны будут предварительно получать электронное разрешение на въезд через систему ETIAS.
ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) — это электронная система авторизации поездок, которая станет обязательной для граждан стран с безвизовым режимом, в том числе Украины. Она не является визой и не гарантирует автоматического въезда, а лишь предоставляет разрешение на краткосрочное пребывание в странах Шенгена.
Система ETIAS, по информации МИД, начнет функционировать в конце 2026 года. О точной дате запуска будет сообщено заранее — за несколько месяцев до ее внедрения.
Основные условия
- разрешение связано с паспортом путешественника;
- действительно до 3 лет или до окончания срока действия паспорта (в зависимости от того, что наступит раньше);
- в случае получения нового паспорта необходимо оформить новое разрешение ETIAS.
Срок пребывания
Действительное разрешение ETIAS предоставляет право на:
- пребывание до 90 дней в течение любого 180-дневного периода;
- неограниченное количество краткосрочных поездок при условии соблюдения установленных сроков;
- пребывание на территории Кипра, которое учитывается отдельно.
Какие данные необходимо предоставить
При заполнении заявки заявитель предоставляет:
- личные данные и контактную информацию;
- данные действительного биометрического паспорта;
- информацию об образовании и текущей профессиональной деятельности;
- сведения о запланированной поездке;
- соответствующие декларации, предусмотренные процедурой ETIAS.
Стоимость
- 20 евро — стандартный сбор.
Освобождаются от уплаты сбора:
- лица в возрасте до 18 лет;
- лица в возрасте от 70 лет;
- члены семей граждан Европейского Союза.
Рассмотрение заявки
Большинство заявок обрабатывается в течение нескольких минут.
В случае дополнительных проверок:
- до 4 дней;
- до 14 дней — в случае запроса дополнительной информации;
- до 30 дней — в случае необходимости собеседования.
Рекомендуется подавать заявку заранее, до запланированной поездки.
