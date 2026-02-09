  1. В Украине

З 2026 года украинцам для поездок в Европу понадобится разрешение ETIAS: что изменится

10:00, 9 февраля 2026
С конца 2026 года для безвизовых поездок в Европу украинцам понадобится разрешение ETIAS.
З 2026 года украинцам для поездок в Европу понадобится разрешение ETIAS: что изменится
Правила въезда в большинство европейских стран для граждан Украины изменятся. С четвертого квартала 2026 года украинцы, которые путешествуют в государства Шенгенской зоны без визы на короткий срок (до 90 дней в течение 180 дней), должны будут предварительно получать электронное разрешение на въезд через систему ETIAS.

ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) — это электронная система авторизации поездок, которая станет обязательной для граждан стран с безвизовым режимом, в том числе Украины. Она не является визой и не гарантирует автоматического въезда, а лишь предоставляет разрешение на краткосрочное пребывание в странах Шенгена.

Система ETIAS, по информации МИД, начнет функционировать в конце 2026 года. О точной дате запуска будет сообщено заранее — за несколько месяцев до ее внедрения.

Основные условия

  • разрешение связано с паспортом путешественника;
  • действительно до 3 лет или до окончания срока действия паспорта (в зависимости от того, что наступит раньше);
  • в случае получения нового паспорта необходимо оформить новое разрешение ETIAS.

Срок пребывания

Действительное разрешение ETIAS предоставляет право на:

  • пребывание до 90 дней в течение любого 180-дневного периода;
  • неограниченное количество краткосрочных поездок при условии соблюдения установленных сроков;
  • пребывание на территории Кипра, которое учитывается отдельно.

Какие данные необходимо предоставить

При заполнении заявки заявитель предоставляет:

  • личные данные и контактную информацию;
  • данные действительного биометрического паспорта;
  • информацию об образовании и текущей профессиональной деятельности;
  • сведения о запланированной поездке;
  • соответствующие декларации, предусмотренные процедурой ETIAS.

Стоимость

  • 20 евро — стандартный сбор.

Освобождаются от уплаты сбора:

  • лица в возрасте до 18 лет;
  • лица в возрасте от 70 лет;
  • члены семей граждан Европейского Союза.

Рассмотрение заявки

Большинство заявок обрабатывается в течение нескольких минут.

В случае дополнительных проверок:

  • до 4 дней;
  • до 14 дней — в случае запроса дополнительной информации;
  • до 30 дней — в случае необходимости собеседования.

Рекомендуется подавать заявку заранее, до запланированной поездки.

виза Европа Украина пересечение границы

ЕСПЧ подтвердил отсутствие легитимности решений Дисциплинарной палаты Польши по делу MORAWIEC v. POLAND

ЕСПЧ выявил нарушение свободы выражения мнения польской судьи в результате уголовного преследования за публичную критику судебной реформы.

Украина модернизирует электронный документооборот в соответствии с нормами ЕС: изменения

Законопроект должен ускорить цифровую трансформацию государственных и бизнес-процессов за счет внедрения современных стандартов электронного документооборота.

Правосудие избирательного действия: Большая Палата сдала позиции под давлением «грантовых реформаторов»

Большая Палата Верховного Суда возвращает судей в эпоху незаконных пленарных оцениваний.

Проект Гражданского Кодекса может легализировать потерю имущества из за технических ошибок

Предварительная регистрация и регистрация отметок: новые инструменты защиты прав предлагает Книга 9 проекта Гражданского Кодекса.

Кабмин предлагает отменить уголовную ответственность за «злостное неповиновение» в колониях

Разработанный Минюстом законопроект направлен на отказ от карательных практик и приведение законодательства в соответствие со стандартами Совета Европы.

