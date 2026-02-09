З 2026 года украинцам для поездок в Европу понадобится разрешение ETIAS: что изменится

С конца 2026 года для безвизовых поездок в Европу украинцам понадобится разрешение ETIAS.

Правила въезда в большинство европейских стран для граждан Украины изменятся. С четвертого квартала 2026 года украинцы, которые путешествуют в государства Шенгенской зоны без визы на короткий срок (до 90 дней в течение 180 дней), должны будут предварительно получать электронное разрешение на въезд через систему ETIAS.

ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) — это электронная система авторизации поездок, которая станет обязательной для граждан стран с безвизовым режимом, в том числе Украины. Она не является визой и не гарантирует автоматического въезда, а лишь предоставляет разрешение на краткосрочное пребывание в странах Шенгена.

Система ETIAS, по информации МИД, начнет функционировать в конце 2026 года. О точной дате запуска будет сообщено заранее — за несколько месяцев до ее внедрения.

Основные условия

разрешение связано с паспортом путешественника;

действительно до 3 лет или до окончания срока действия паспорта (в зависимости от того, что наступит раньше);

в случае получения нового паспорта необходимо оформить новое разрешение ETIAS.

Срок пребывания

Действительное разрешение ETIAS предоставляет право на:

пребывание до 90 дней в течение любого 180-дневного периода;

неограниченное количество краткосрочных поездок при условии соблюдения установленных сроков;

пребывание на территории Кипра, которое учитывается отдельно.

Какие данные необходимо предоставить

При заполнении заявки заявитель предоставляет:

личные данные и контактную информацию;

данные действительного биометрического паспорта;

информацию об образовании и текущей профессиональной деятельности;

сведения о запланированной поездке;

соответствующие декларации, предусмотренные процедурой ETIAS.

Стоимость

20 евро — стандартный сбор.

Освобождаются от уплаты сбора:

лица в возрасте до 18 лет;

лица в возрасте от 70 лет;

члены семей граждан Европейского Союза.

Рассмотрение заявки

Большинство заявок обрабатывается в течение нескольких минут.

В случае дополнительных проверок:

до 4 дней;

до 14 дней — в случае запроса дополнительной информации;

до 30 дней — в случае необходимости собеседования.

Рекомендуется подавать заявку заранее, до запланированной поездки.

