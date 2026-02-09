  1. В Україні

З 2026 року українцям для поїздок до Європи знадобиться дозвіл ETIAS: що зміниться

10:00, 9 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
З кінця 2026 року для безвізових поїздок до Європи українцям знадобиться дозвіл ETIAS.
З 2026 року українцям для поїздок до Європи знадобиться дозвіл ETIAS: що зміниться
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правила в’їзду до більшості європейських країн для громадян України зміняться. Із четвертого кварталу 2026 року українці, які подорожують до держав Шенгенської зони без візи на короткий строк (до 90 днів протягом 180 днів), повинні будуть попередньо отримувати електронний дозвіл на в’їзд через систему ETIAS.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) — це електронна система авторизації подорожей, яка стане обов’язковою для громадян країн із безвізовим режимом, зокрема України. Вона не є візою і не гарантує автоматичного в’їзду, а лише надає дозвіл на короткострокове перебування в країнах Шенгену.

Система ETIAS, за інформацією МЗС, почне функціонувати наприкінці 2026 року. Про точну дату запуску буде повідомлено заздалегідь — за кілька місяців до її впровадження.

Основні умови

  • дозвіл пов’язаний із паспортом мандрівника;
  • дійсний до 3 років або до закінчення строку дії паспортаь(залежно від того, що настане раніше);
  • у разі отримання нового паспорта необхідно оформити новий дозвіл ETIAS.

Термін перебування

Дійсний дозвіл ETIAS надає право на:

  • перебування до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду;
  • необмежену кількість короткострокових поїздок за умови дотримання встановлених термінів;
  • перебування на території Кіпру, яке обліковується окремо.

Які дані необхідно надати

Під час заповнення заявки заявник надає:

  • особисті дані та контактну інформацію;
  • дані дійсного біометричного паспорта;
  • інформацію про освіту та поточну професійну діяльність;
  • відомості про заплановану подорож;
  • відповідні декларації, передбачені процедурою ETIAS.

Вартість

  • 20 євро — стандартний збір.

Звільняються від сплати збору:

  • особи віком до 18 років;
  • особи віком від 70 років;
  • члени сімей громадян Європейського Союзу.

Опрацювання заявки

Більшість заявок опрацьовується протягом кількох хвилин.

У разі додаткових перевірок:

  • до 4 днів;
  • до 14 днів — у разі запиту додаткової інформації;
  • до 30 днів — у разі необхідності співбесіди.

Рекомендовано подавати заявку завчасно, до запланованої подорожі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

віза Європа Україна перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄСПЛ підтвердив відсутність легітимності рішень Дисциплінарної палати Польщі у справі MORAWIEC v. POLAND

ЄСПЛ виявив порушення свободи вираження поглядів польської судді через кримінальне переслідування за публічну критику судової реформи.

Україна модернізує е-документообіг відповідно до норм ЄС: зміни

Законопроєкт має прискорити цифрову трансформацію державних і бізнес-процесів через впровадження сучасних стандартів електронного документообігу.

Правосуддя вибіркової дії: Велика Палата здала позиції під тиском «грантових реформаторів»

Велика Палата Верховного Суду повертає суддів в епоху незаконних пленарних оцінювань.

Проєкт Цивільного Кодексу може легалізувати втрату майна через технічні помилки

Попередня реєстрація та реєстрація відміток: нові інструменти захисту прав пропонує Книга 9 проєкту Цивільного Кодексу.

Кабмін пропонує скасувати кримінальну відповідальність за «злісну непокору» в колоніях

Розроблений Мін'юстом законопроект має на меті відмову від каральних практик та приведення законодавства у відповідність до стандартів Ради Європи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]