З 2026 року українцям для поїздок до Європи знадобиться дозвіл ETIAS: що зміниться

З кінця 2026 року для безвізових поїздок до Європи українцям знадобиться дозвіл ETIAS.

Правила в’їзду до більшості європейських країн для громадян України зміняться. Із четвертого кварталу 2026 року українці, які подорожують до держав Шенгенської зони без візи на короткий строк (до 90 днів протягом 180 днів), повинні будуть попередньо отримувати електронний дозвіл на в’їзд через систему ETIAS.

ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) — це електронна система авторизації подорожей, яка стане обов’язковою для громадян країн із безвізовим режимом, зокрема України. Вона не є візою і не гарантує автоматичного в’їзду, а лише надає дозвіл на короткострокове перебування в країнах Шенгену.

Система ETIAS, за інформацією МЗС, почне функціонувати наприкінці 2026 року. Про точну дату запуску буде повідомлено заздалегідь — за кілька місяців до її впровадження.

Основні умови

дозвіл пов’язаний із паспортом мандрівника;

дійсний до 3 років або до закінчення строку дії паспортаь(залежно від того, що настане раніше);

у разі отримання нового паспорта необхідно оформити новий дозвіл ETIAS.

Термін перебування

Дійсний дозвіл ETIAS надає право на:

перебування до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду;

необмежену кількість короткострокових поїздок за умови дотримання встановлених термінів;

перебування на території Кіпру, яке обліковується окремо.

Які дані необхідно надати

Під час заповнення заявки заявник надає:

особисті дані та контактну інформацію;

дані дійсного біометричного паспорта;

інформацію про освіту та поточну професійну діяльність;

відомості про заплановану подорож;

відповідні декларації, передбачені процедурою ETIAS.

Вартість

20 євро — стандартний збір.

Звільняються від сплати збору:

особи віком до 18 років;

особи віком від 70 років;

члени сімей громадян Європейського Союзу.

Опрацювання заявки

Більшість заявок опрацьовується протягом кількох хвилин.

У разі додаткових перевірок:

до 4 днів;

до 14 днів — у разі запиту додаткової інформації;

до 30 днів — у разі необхідності співбесіди.

Рекомендовано подавати заявку завчасно, до запланованої подорожі.

