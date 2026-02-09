Минздрав запустил инициативу по предупреждению фетального алкогольного синдрома у детей

Центр общественного здоровья Минздрава реализует комплекс мер для медиков и беременных женщин.

В Украине начали программу по профилактике фетального алкогольного спектра нарушений (ФАСП). Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Что такое ФАСП

Фетальный алкогольный спектр нарушений — это группа расстройств развития ребенка, возникающих в результате употребления алкоголя во время беременности. Самой тяжелой формой является фетальный алкогольный синдром (ФАС), который сопровождается характерными внешними признаками, задержкой роста и поражениями нервной системы, в частности нарушениями обучения, внимания, памяти и социального взаимодействия. К ФАСП также относятся частичный ФАС, алкогольное расстройство нейроразвития, нейроповеденческое расстройство и врожденные пороки, связанные с пренатальным воздействием алкоголя.

Почему проблема остается актуальной

В Центре общественного здоровья отмечают, что ФАСП является серьезной медико-социальной проблемой, в то же время ее можно предотвратить в 100% случаев. Такие расстройства имеют долгосрочные последствия для здоровья ребенка, его семьи, системы здравоохранения и общества в целом.

В то же время профилактика ФАСП недостаточно интегрирована в повседневную медицинскую практику. В Украине отсутствуют надежные системные данные о распространенности этих нарушений, а значительная часть женщин не получает четкой и проверенной информации о рисках употребления алкоголя во время беременности.

Меры Центра общественного здоровья

Центр общественного здоровья в 2025 году ввел серию мероприятий, направленных на предоставление медицинским работникам актуальных знаний и практических инструментов для работы с беременными и женщинами, планирующими беременность.

Распространенность ФАСД в Украине

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, распространенность фетального алкогольного синдрома в Украине в 2019 году составляла 50 случаев на 10 тысяч детей, однако эти данные основаны на оценках и исследованиях, а не на систематическом ежегодном учете. По информации НСЗУ, в 2020–2024 годах диагноз «ФАС» был установлен 363 детям, что соответствует примерно 0,05 случая на 1 000 детей.

Алгоритмы работы для врачей

В Центре отмечают, что врачи в Украине в основном пользуются общими рекомендациями и учебными материалами. В то же время валидированные инструменты скрининга, которые широко применяются в мире, в частности AUDIT-C, T-ACE и TWEAK, пока не включены в утвержденные стандарты медицинской помощи беременным.

Действующий стандарт медицинской помощи «Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя» предусматривает обязательный скрининг с использованием инструмента AUDIT только среди людей с зависимостями, в частности среди беременных и женщин, планирующих беременность. В то же время стандарт «Нормальная беременность» описывает общие обследования во время визитов к врачу, но не содержит четких рекомендаций по оценке употребления алкоголя, структурированному консультированию или пошаговому алгоритму действий для медицинских работников.

Новые подходы к консультированию

По данным ведомства, для совершенствования подходов к консультированию Центр общественного здоровья предложил модель амбулаторного консультирования беременных с использованием стандартизированного инструмента AUDIT-C и краткосрочных интервенций. Модель апробировали в медицинских учреждениях Киева в рамках инициативы JA PreventNCD. По результатам исследования планируется разработка рекомендаций для дальнейшего масштабирования этой практики.

Обучение и повышение квалификации

В рамках инициативы JA PreventNCD также провели исследование уровня осведомленности медицинских работников о рисках ФАСП и барьерах в его профилактике. Оно показало, что только 15% опрошенных врачей проходили специальное обучение по этой теме.

Для специалистов, работающих с беременными и присоединившихся к инициативе, организовали тренинги по использованию методов мотивационного интервью для поддержки здорового поведения, в частности по отказу от алкоголя во время беременности.

По итогам исследований разработали специальный онлайн-курс по мотивационному консультированию для работы с беременными. В течение года его прошли более 8 500 медицинских работников.

Информационная поддержка и сотрудничество

Кроме того, в рамках программы подготовлены и распространены информационные материалы для женщин и медиков, проведена серия вебинаров для врачей, специалистов центров контроля и профилактики заболеваний и широкой аудитории. Также налажено сотрудничество с Департаментом здравоохранения КГГА, Киевским городским ЦКПХ и руководителями медицинских учреждений для привлечения профессионального сообщества к практическим мероприятиям по профилактике ФАСП.

