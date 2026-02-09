МОЗ запустило ініціативу з попередження фетального алкогольного синдрому у дітей

Центр громадського здоров’я МОЗ реалізує комплекс заходів для медиків і вагітних жінок.

В Україні розпочали програму з профілактики фетального алкогольного спектра порушень (ФАСП). Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Що таке ФАСП

Фетальний алкогольний спектр порушень — це група розладів розвитку дитини, що виникають унаслідок вживання алкоголю під час вагітності. Найтяжчою формою є фетальний алкогольний синдром (ФАС), який супроводжується характерними зовнішніми ознаками, затримкою росту та ураженнями нервової системи, зокрема порушеннями навчання, уваги, пам’яті й соціальної взаємодії. До ФАСП також належать частковий ФАС, алкогольний розлад нейророзвитку, нейроповедінковий розлад і вроджені вади, пов’язані з пренатальним впливом алкоголю.

Чому проблема залишається актуальною

У Центрі громадського здоров’я наголошують, що ФАСП є серйозною медико-соціальною проблемою, водночас їй можна запобігти у 100% випадків. Такі розлади мають довготривалі наслідки для здоров’я дитини, її родини, системи охорони здоров’я та суспільства загалом.

Водночас профілактика ФАСП недостатньо інтегрована у щоденну медичну практику. В Україні відсутні надійні системні дані щодо поширеності цих порушень, а значна частина жінок не отримує чіткої та перевіреної інформації про ризики вживання алкоголю під час вагітності.

Заходи Центру громадського здоров’я

Центр громадського здоров’я у 2025 році запровадив серію заходів, спрямованих на надання медичним працівникам актуальних знань і практичних інструментів для роботи з вагітними та жінками, які планують вагітність.

Поширеність ФАСП в Україні

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, поширеність фетального алкогольного синдрому в Україні у 2019 році становила 50 випадків на 10 тисяч дітей, однак ці дані базуються на оцінках і дослідженнях, а не на систематичному щорічному обліку. За інформацією НСЗУ, у 2020–2024 роках діагноз «ФАС» було встановлено 363 дітям, що відповідає приблизно 0,05 випадку на 1 000 дітей.

Алгоритми роботи для лікарів

У Центрі зазначають, що лікарі в Україні здебільшого користуються загальними рекомендаціями та навчальними матеріалами. Водночас валідовані інструменти скринінгу, які широко застосовуються у світі, зокрема AUDIT-C, T-ACE та TWEAK, наразі не включені до затверджених стандартів медичної допомоги вагітним.

Чинний стандарт медичної допомоги «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю» передбачає обов’язковий скринінг із використанням інструменту AUDIT лише серед людей із залежностями, зокрема серед вагітних і жінок, які планують вагітність. Водночас стандарт «Нормальна вагітність» описує загальні обстеження під час візитів до лікаря, але не містить чітких рекомендацій щодо оцінки вживання алкоголю, структурованого консультування чи покрокового алгоритму дій для медичних працівників.

Нові підходи до консультування

За даними відомства, для вдосконалення підходів до консультування Центр громадського здоров’я запропонував модель амбулаторного консультування вагітних із використанням стандартизованого інструменту AUDIT-C та короткотривалих інтервенцій. Модель апробували в медичних закладах Києва в межах ініціативи JA PreventNCD. За результатами дослідження планується розробка рекомендацій для подальшого масштабування цієї практики.

Навчання та підвищення кваліфікації

У межах ініціативи JA PreventNCD також провели дослідження щодо рівня обізнаності медичних працівників про ризики ФАСП та бар’єрів у його профілактиці. Воно показало, що лише 15% опитаних лікарів проходили спеціальне навчання з цієї теми.

Для фахівців, які працюють із вагітними та долучилися до ініціативи, організували тренінги з використання методів мотиваційного інтерв’ю для підтримки здорової поведінки, зокрема щодо відмови від алкоголю під час вагітності.

За підсумками досліджень розробили спеціальний онлайн-курс із мотиваційного консультування для роботи з вагітними. Упродовж року його пройшли понад 8 500 медичних працівників.

Інформаційна підтримка та співпраця

Крім того, в межах програми підготовлено та поширено інформаційні матеріали для жінок і медиків, проведено серію вебінарів для лікарів, фахівців центрів контролю та профілактики хвороб і широкої аудиторії. Також налагоджено співпрацю з Департаментом охорони здоров’я КМВА, Київським міським ЦКПХ і керівниками медичних закладів для залучення професійної спільноти до практичних заходів із профілактики ФАСП.

