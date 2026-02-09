Правосудие избирательного действия: Большая Палата сдала позиции под давлением «грантовых реформаторов»

Большая Палата Верховного Суда возвращает судей в эпоху незаконных пленарных оцениваний.

15 января 2026 года Большая Палата Верховного Суда приняла решение № 990/62/24, которое фактически перечеркнуло действенную практику квалификационного оценивания судей. По сути, Большая Палата отступила от своего же собственного обоснованного вывода 2024 года, тем самым в очередной раз лишив сотни судей четкого понимания правовых норм и соблюдения принципа res judicata. То есть, судьи, которые уже прошли законную процедуру оценивания коллегиями ВККС, снова оказались в состоянии бессрочной проверки, вопреки существующим европейским стандартам независимости.

Немного предыстории. Судебная реформа 2016 года четко определяла специальный порядок оценивания на соответствие занимаемой должности для судей, назначенных до реформы. Регулировался этот механизм пунктом 20 Переходных положений Закона «О судоустройстве и статусе судей». И окончательное решение в этой процедуре должна была принимать коллегия ВККС, в то время как фактическое оценивание осуществляли пленарные составы.

13 июня 2024 года Большая Палата Верховного Суда встала на защиту верховенства права, приняв решение № 9901/198/20 БП ВС, которое стало спасательным кругом для более чем сотни работающих судей. Предметом рассмотрения было дело судьи Хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого. Общественный совет добропорядочности дал негативное заключение в отношении него из-за вопросов к происхождению состояния. Однако коллегия Высшей квалификационной комиссии судей в составе трех человек признала его соответствующим должности.

Большая Палата пришла к выводу, что до 30 декабря 2023 года закон не предусматривал пленарного заседания ВККС для преодоления заключений Общественного совета добропорядочности в процедуре оценивания действующих судей, поскольку эти полномочия принадлежали исключительно коллегии. Решение получило значительную поддержку среди юристов, ученых и представителей судейского самоуправления, стоящих на позициях защиты процедурной чистоты, так как обосновано оно было именно императивным характером правовых норм, не допускающих расширенного толкования закона.

Существенный вклад в обоснование этой правовой позиции внес народный депутат Роман Бабий, который предоставил ключевые аргументы для защиты статуса судьи Виталия Усатого. Он собрал немало научных заключений, акцентировав внимание на том, что введение ВККС пленарных заседаний задним числом в процедуре, где такая форма работы не была предусмотрена законом, нарушает принцип надлежащего управления. Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала позицию депутата ВР Бабия и ведущих учебных заведений относительно недопустимости отождествления порядка принятия решений ВККС в процедуре квалифоценивания для подтверждения соответствия судьи занимаемой должности и в рамках конкурсных процедур. Научные заключения единодушно указывали: применение пленарного состава там, где закон требует коллегию, — это прямое нарушение ст. 19 Конституции Украины.

Более того, решение Большой Палаты коррелировало с анализом Офиса Совета Европы в Украине относительно применения Закона о судоустройстве и статусе судей. Офис Совета Европы в Украине подчеркивал: если судья уже прошел проверку компетентным органом, то есть коллегией, и был назначен, принцип юридической определенности не допускает повторного прохождения этой процедуры. Постановка под сомнение статуса назначенных судей через введение новых процедурных шагов «постфактум» расценивается как вмешательство в их независимость.

Несмотря на это, ВККС продолжала направлять судей на пленарные собеседования. Показательным является кейс Инны Отрош: ВСП открыто проигнорировал выводы БП ВС по делу № 9901/198/20 БП ВС, заявив, что решение Верховного Суда является немотивированным. Стоит заметить, что ВСП фактически осуществил пересмотр своего же решения 2021 года, где сам же подтвердил добропорядочность судьи Инны Отрош на основе тех же фактов. В итоге, как уже писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд поставил точку в этом деле, признав, что повторное квалификационное оценивание судьи после того, как ВСП уже принял итоговое решение и внес представление Президенту, является неправомерным.

Рядом с решением по делу судьи Инны Отрош — решение по делу судьи Святошинского райсуда Киева Тараса Зайца. В июле 2025 года Большая Палата ВС по делу № 990/383/24 подтвердила противоправность действий ВККС по назначению повторного оценивания судьи Святошинского райсуда Киева Тараса Зайца. Судья еще в 2019 году был признан коллегией соответствующим должности, а в 2020 году ВСП уже внес представление Президенту о его назначении бессрочно. Но в 2024 году ВККС решила продолжить оценивание в пленарном составе. В этом деле ВС вновь законно подтвердил, что любые действия по продолжению оценивания после принятия решения коллегией не предусмотрены законом. Окончательное решение уже принято, и правовой статус судьи не может быть предметом ревизии по прошествии времени.

К сожалению, это не конец истории. 15 января 2026 года Большая Палата снова кардинально отошла от заявленной ранее правовой позиции и признала ошибочность предыдущего подхода. В деле № 990/62/24 совсем новый принцип: если в отношении судьи есть негативное заключение Общественного совета добропорядочности, необходимо будет пройти собеседование с полным составом Высшей квалифкомиссии судей и набрать обязательные 11 голосов для подтверждения соответствия занимаемой должности. И вот снова в своем решении БП ВС обращается к статье 88 Закона «О судоустройстве и статусе судей», которая четко указывает, что преодоление заключения ОСД возможно только в пленарном составе ВККС при условии поддержки не менее чем 11 ее членами.

То есть квалификационное оценивание подается как единая процедура, а положение об 11 голосах пленарного состава предлагается применять без исключений ко всем случаям. Как результат — объединение различных по своей природе процедур фактически сводит на нет исключительную роль переходных норм, которые служили правовым фундаментом в течение длительного времени.

Складывается ситуация, когда в отношении одних судей решения коллегий признаются окончательными, а в отношении других — инициируются повторные пленарные проверки спустя годы. Мы становимся свидетелями внедрения новой практики разрушения единства статуса судьи: одна группа судей получает защиту от противозаконных пленарных заседаний, а другая увольняется по результатам именно пленарных рассмотрений, проведенных при аналогичных правовых условиях. Это приводит к очевидной дискриминации, ведь судьи в одинаковых правовых условиях фактически получают разный объем процессуальных гарантий.

Запрет подобной дискриминации подтверждает решение ЕСПЧ «Александр Волков против Украины», поскольку оно не допускает реформирования системы путем создания специальных условий для увольнения конкретных лиц. ЕСПЧ указал, что отсутствие правовой определенности и возможность произвольного толкования норм дисциплинарными органами прямо угрожает независимости судебной власти в целом.

И снова мы возвращаемся к коллизии правоприменения и искусственно созданной дискриминации, которая ставит под сомнение статус действующих судей через введение дополнительных процедурных шагов после того, как коллегия уже признала их соответствующими должности. Подход, при котором ВСП на основании одного и того же оценивания сначала вносит представление о назначении судьи, а впоследствии принимает решение о его увольнении — двойная оценка одних и тех же фактов.

Такая резкая смена правового подхода в столь короткий промежуток времени свидетельствует о непредсказуемости правосудия и избирательном подходе к делам. Столь кардинальный откат правоприменения назад произошел под давлением критиков предыдущего законного решения и напрямую угрожает стабильности правосудия. Постановление от 15 января 2026 года — результат выбора политических интересов вместо верховенства права, ведь Верховный Суд фактически легитимизировал практику пленарных пересмотров задним числом, что в свою очередь дестабилизирует судейскую систему и формирует возможности для избирательного давления на отдельных представителей Фемиды.

Автор: Владимир Право

