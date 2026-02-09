  1. В Украине

В Одессе в мусорном контейнере нашли плод ребенка – полиция установила личность матери

07:36, 9 февраля 2026
Женщина, которая ранее была лишена родительских прав, находится под наблюдением врачей, ведется следствие.
В Пересыпском районе Одессы в мусорном контейнере обнаружили плод ребенка. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Информацию об инциденте правоохранителям предоставила местная жительница. Менее чем за час полиции удалось установить личность матери – 37-летней одесситки. У женщины есть двое несовершеннолетних детей, однако несколько лет назад ее лишили родительских прав. Сейчас ее осматривают медики.

Найденный плод направили на судебно-медицинскую экспертизу в рамках производства по признакам ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть». Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

