В Одесі в сміттєвому контейнері знайшли плід дитини – поліція встановила особу матері

07:36, 9 лютого 2026
Жінка, яка раніше була позбавлена батьківських прав, перебуває під наглядом лікарів, триває слідство.
У Пересипському районі Одеси в сміттєвому контейнері виявили плід дитини. Про це повідомила поліція Одещини.

Інформацію про інцидент правоохоронцям надала місцева жителька. Менш ніж за годину поліції вдалося встановити особу матері — 37-річної одеситки. Жінка має двох неповнолітніх дітей, однак кілька років тому її позбавили батьківських прав. Наразі її оглядають медики.

Знайдений плід направили на судово-медичну експертизу в межах провадження за ознаками ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «природна смерть». Слідство триває, встановлюються всі обставини події.

