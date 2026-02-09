В Одесі в сміттєвому контейнері знайшли плід дитини – поліція встановила особу матері

Жінка, яка раніше була позбавлена батьківських прав, перебуває під наглядом лікарів, триває слідство.

У Пересипському районі Одеси в сміттєвому контейнері виявили плід дитини. Про це повідомила поліція Одещини.

Інформацію про інцидент правоохоронцям надала місцева жителька. Менш ніж за годину поліції вдалося встановити особу матері — 37-річної одеситки. Жінка має двох неповнолітніх дітей, однак кілька років тому її позбавили батьківських прав. Наразі її оглядають медики.

Знайдений плід направили на судово-медичну експертизу в межах провадження за ознаками ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «природна смерть». Слідство триває, встановлюються всі обставини події.

