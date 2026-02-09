  1. В Украине

Пожар в доме на Львовщине унес жизни 3 малолетних детей – полиция открыла уголовное производство

07:18, 9 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мать задержали, предварительная причина смерти – отравление угарным газом во время пожара.
Пожар в доме на Львовщине унес жизни 3 малолетних детей – полиция открыла уголовное производство
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти трех малолетних детей во Львовском районе. Матери, которая оставила детей без присмотра на весь день, грозит наказание – до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщила полиция Львовской области.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

К расследованию привлечены оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб полиции Львовщины.

По данным правоохранителей, 7 февраля около 07:30 31-летняя жительница одного из сел Львовского района уехала на работу, оставив дома без присмотра трех сыновей в возрасте 2, 4 и 6 лет. Около 21:30, вернувшись домой, женщина обнаружила детей без признаков жизни, а в комнате — многочисленные следы горения предметов быта. После этого она вызвала медиков, которые констатировали смерть детей. Предварительная причина гибели — отравление угарным газом во время пожара, возникшего в доме.

В ГСЧС уточнили, что трагедия произошла в селе Воля-Высоцкая Львовской области. В результате пожара в доме погибли трое детей 2019, 2021 и 2023 годов рождения. По предварительной информации, в комнате загорелась кровать в результате детских шалостей со спичками. Дети получили ожоги и отравились дымом.

Женщина задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи открыли уголовное производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время задержанной должны сообщить о подозрении. Процессуальное руководство осуществляет Жовквовская окружная прокуратура.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Львов дети ГСЧС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Проект Гражданского Кодекса может легализировать потерю имущества из за технических ошибок

Предварительная регистрация и регистрация отметок: новые инструменты защиты прав предлагает Книга 9 проекта Гражданского Кодекса.

Кабмин предлагает отменить уголовную ответственность за «злостное неповиновение» в колониях

Разработанный Минюстом законопроект направлен на отказ от карательных практик и приведение законодательства в соответствие со стандартами Совета Европы.

Комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрит законопроект о добропорядочности в Нацполиции

Законопроект декларирует добропорядочность как принцип службы в полиции, однако эксперты указывают на правовые коллизии и риски для действующих полицейских.

Комитет Ради признал законопроекты о дисциплинарной ответственности судей такими, что не противоречат требованиям ЕС

Законопроекты о дисциплинарной ответственности судей будут доработаны с учетом выводов Венецианской комиссии

Большая Палата Верховного Суда разъяснила правовую природу отдельного определения и порядок его обжалования

Большая Палата подтвердила, что частное определение — это инструмент судебного реагирования на нарушение закона, а не способ разрешения спора.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]