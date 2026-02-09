Пожар в доме на Львовщине унес жизни 3 малолетних детей – полиция открыла уголовное производство

Мать задержали, предварительная причина смерти – отравление угарным газом во время пожара.

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти трех малолетних детей во Львовском районе. Матери, которая оставила детей без присмотра на весь день, грозит наказание – до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщила полиция Львовской области.

К расследованию привлечены оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб полиции Львовщины.

По данным правоохранителей, 7 февраля около 07:30 31-летняя жительница одного из сел Львовского района уехала на работу, оставив дома без присмотра трех сыновей в возрасте 2, 4 и 6 лет. Около 21:30, вернувшись домой, женщина обнаружила детей без признаков жизни, а в комнате — многочисленные следы горения предметов быта. После этого она вызвала медиков, которые констатировали смерть детей. Предварительная причина гибели — отравление угарным газом во время пожара, возникшего в доме.

В ГСЧС уточнили, что трагедия произошла в селе Воля-Высоцкая Львовской области. В результате пожара в доме погибли трое детей 2019, 2021 и 2023 годов рождения. По предварительной информации, в комнате загорелась кровать в результате детских шалостей со спичками. Дети получили ожоги и отравились дымом.

Женщина задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи открыли уголовное производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время задержанной должны сообщить о подозрении. Процессуальное руководство осуществляет Жовквовская окружная прокуратура.

