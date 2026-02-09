  1. В Україні

Пожежа в будинку на Львівщині забрала життя 3 малолітніх дітей – поліція відкрила кримінальне провадження

07:18, 9 лютого 2026
Матір затримали, попередня причина смерті — отруєння чадним газом під час пожежі.
Пожежа в будинку на Львівщині забрала життя 3 малолітніх дітей – поліція відкрила кримінальне провадження
Поліцейські встановлюють обставини смерті трьох малолітніх дітей у Львівському районі. Матері, яка залишила дітей без нагляду на весь день, загрожує покарання — до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Львівської області.

До розслідування залучені оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, 7 лютого близько 07:30 31-річна жителька одного з сіл Львівського району поїхала на роботу, залишивши вдома без нагляду трьох синів віком 2, 4 і 6 років. Близько 21:30, повернувшись додому, жінка виявила дітей без ознак життя, а в кімнаті — численні сліди горіння предметів побуту. Після цього вона викликала медиків, які констатували смерть дітей. Попередня причина загибелі — отруєння чадним газом під час пожежі, що виникла в будинку.

У ДСНС уточнили, що трагедія сталася в селі Воля-Висоцька Львівської області. Внаслідок пожежі в будинку загинули троє дітей 2019, 2021 та 2023 років народження. За попередньою інформацією, у кімнаті загорілося ліжко внаслідок дитячих пустощів із сірниками. Діти отримали опіки та отруїлися димом.

Жінку затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України. Найближчим часом затриманій мають повідомити про підозру. Процесуальне керівництво здійснює Жовквівська окружна прокуратура.

поліція Львів діти ДСНС

