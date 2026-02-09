Пожежа в будинку на Львівщині забрала життя 3 малолітніх дітей – поліція відкрила кримінальне провадження

Матір затримали, попередня причина смерті — отруєння чадним газом під час пожежі.

Поліцейські встановлюють обставини смерті трьох малолітніх дітей у Львівському районі. Матері, яка залишила дітей без нагляду на весь день, загрожує покарання — до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Львівської області.

До розслідування залучені оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, 7 лютого близько 07:30 31-річна жителька одного з сіл Львівського району поїхала на роботу, залишивши вдома без нагляду трьох синів віком 2, 4 і 6 років. Близько 21:30, повернувшись додому, жінка виявила дітей без ознак життя, а в кімнаті — численні сліди горіння предметів побуту. Після цього вона викликала медиків, які констатували смерть дітей. Попередня причина загибелі — отруєння чадним газом під час пожежі, що виникла в будинку.

У ДСНС уточнили, що трагедія сталася в селі Воля-Висоцька Львівської області. Внаслідок пожежі в будинку загинули троє дітей 2019, 2021 та 2023 років народження. За попередньою інформацією, у кімнаті загорілося ліжко внаслідок дитячих пустощів із сірниками. Діти отримали опіки та отруїлися димом.

Жінку затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України. Найближчим часом затриманій мають повідомити про підозру. Процесуальне керівництво здійснює Жовквівська окружна прокуратура.

