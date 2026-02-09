  1. В Украине

Обстрел железной дороги: в УЗ сообщили, как курсируют поезда

10:02, 9 февраля 2026
Некоторые рейсы следуют с задержками из-за обстрела.
Российские войска снова атаковали железнодорожную инфраструктуру - на этот раз в Сумской области. В результате обстрела был поврежден локомотив и контактная сеть, о чем сообщила «Укрзализныця». В регионе пассажиры и работники железной дороги находятся в укрытиях, некоторые рейсы курсируют с задержаниями.

В частности, возможны изменения в движении поездов по направлениям Сумы – Киев и Сумы – Харьков, а также в региональном и пригородном сообщении.

На Харьковщине ситуация остается напряженной — направление Лозова — Барвенково — Краматорск определено как опасное, поэтому перевозка осуществляется автобусными объездами.

В Запорожской области Укрзализныця усилила мониторинг безопасности. В зависимости от обстановки возможно как курсирование поездов, так и организация автобусных трансферов. Пассажиров просят внимательно следить за официальной информацией и следовать инструкциям железнодорожного персонала.

Укрзализныця обстрел

