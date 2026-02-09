  1. В Україні

Обстріл залізниці: в УЗ повідомили, як курсують потяги

10:02, 9 лютого 2026
Деякі рейси курсують із затриманнями через обстріл.
Російські війська знову атакували залізничну інфраструктуру — цього разу у Сумській області. Внаслідок обстрілу було пошкоджено локомотив і контактну мережу, про що повідомила «Укрзалізниця». У регіоні пасажири та працівники залізниці перебувають в укриттях, а деякі рейси курсують із затриманнями.

Зокрема, можливі зміни в русі поїздів за напрямками Суми — Київ та Суми — Харків, а також у регіональному і приміському сполученні.

На Харківщині ситуація залишається напруженою — напрямок Лозова — Барвінкове — Краматорськ визначено як небезпечний, тож перевезення там здійснюється автобусними об’їздами.

У Запорізькій області Укрзалізниця посилила моніторинг безпеки. Залежно від обстановки можливе як курсування поїздів, так і організація автобусних трансферів. Пасажирів просять уважно слідкувати за офіційною інформацією та дотримуватися інструкцій залізничного персоналу.

Укрзалізниця обстріл

