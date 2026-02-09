  1. В Україні

Холод та ожеледиця 9 лютого: скільки протримаються морози в Україні

08:48, 9 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
9 лютого в Україні очікується різке похолодання, місцями сніг та ожеледиця.
Холод та ожеледиця 9 лютого: скільки протримаються морози в Україні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ппонеділок, 9 лютого, в усіх регіонах України очікується подальше зниження температури. За даними Укргідрометцентру, вдень стовпчики термометрів опустяться до -12°C.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. У більшості західних, південних та східних областей йтиме слабкий сніг, в інших регіонах — без істотних опадів. На дорогах зберігається ожеледиця.

Вітер — переважно північного напрямку, зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря:

У центральних та північних регіонах — від -7 до -12°C

У Прикарпатті, на півдні та південному сході — від -3 до -8°C

У Закарпатській області — від +1 до +6°C

По Україні оголошено I рівень небезпечності (жовтий) через складні погодні умови, які можуть ускладнити рух транспорту.

У Києві та області очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. На автошляхах слизько через ожеледицю. Температура вдень — від -8 до -10°C, по області — до -12°C. Вітер північний, 5–10 м/с.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

прогноз погоди погода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄСПЛ підтвердив відсутність легітимності рішень Дисциплінарної палати Польщі у справі MORAWIEC v. POLAND

ЄСПЛ виявив порушення свободи вираження поглядів польської судді через кримінальне переслідування за публічну критику судової реформи.

Україна модернізує е-документообіг відповідно до норм ЄС: зміни

Законопроєкт має прискорити цифрову трансформацію державних і бізнес-процесів через впровадження сучасних стандартів електронного документообігу.

Правосуддя вибіркової дії: Велика Палата здала позиції під тиском «грантових реформаторів»

Велика Палата Верховного Суду повертає суддів в епоху незаконних пленарних оцінювань.

Проєкт Цивільного Кодексу може легалізувати втрату майна через технічні помилки

Попередня реєстрація та реєстрація відміток: нові інструменти захисту прав пропонує Книга 9 проєкту Цивільного Кодексу.

Кабмін пропонує скасувати кримінальну відповідальність за «злісну непокору» в колоніях

Розроблений Мін'юстом законопроект має на меті відмову від каральних практик та приведення законодавства у відповідність до стандартів Ради Європи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]