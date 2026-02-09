Холод и гололед 9 февраля: сколько продержатся морозы в Украине
В понедельник, 9 февраля, во всех регионах Украины ожидается дальнейшее понижение температуры. По данным Укргидрометцентра, днем столбики термометров опустятся до -12°C.
Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В большинстве западных, южных и восточных областей будет слабый снег, в других регионах — без существенных осадков. На дорогах хранится гололедица.
Ветер – преимущественно северного направления, со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха:
В центральных и северных регионах от -7 до -12°C
В Прикарпатье, на юге и юго-востоке от -3 до -8°C
В Закарпатской области - от +1 до +6°C
По Украине объявлен I уровень опасности (желтый) из-за сложных погодных условий, которые могут осложнить движение транспорта.
В Киеве и области ожидается облачно с прояснениями, без осадков. На автодорогах скользко из-за гололедицы. Температура днем от -8 до -10°C, по области - до -12°C. Ветер северный, 5-10 м/с.
