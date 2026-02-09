Является ли отсутствие отдельной стоимости упаковки основанием для корректировки таможенной стоимости: позиция Верховного Суда

КАС ВС рассмотрел жалобу таможенного органа по делу о корректировке таможенной стоимости импортируемых товаров.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу Одесской таможни ГФС по делу № 815/6817/17 относительно корректировки таможенной стоимости импортированных товаров. Суд проверял законность решения апелляционной инстанции, которым были отменены действия таможенного органа и удовлетворён иск импортёра — ООО «Дунайская импортная компания».

Кассационное рассмотрение дела осуществлялось Верховным Судом в предварительном судебном заседании в соответствии со статьёй 343 Кодекса административного судопроизводства Украины, с проверкой судебных решений в пределах доводов и требований кассационной жалобы согласно статье 341 этого Кодекса.

Суть дела

Спор возник в связи с таможенным оформлением товаров, импортированных Обществом с ограниченной ответственностью «Дунайская импортная компания» на основании внешнеэкономического контракта, заключённого 5 июля 2017 года с греческой компанией Frutopolis S.A. По условиям контракта продавец обязался поставлять, а покупатель — принимать и оплачивать товар в соответствии со спецификациями, которые являются неотъемлемой частью договора.

Верховный Суд отметил, что таможенный орган ошибочно исходил из того, что поставка товара осуществлялась на условиях CPT, тогда как в соответствии с условиями контракта конкретные условия поставки определяются инвойсом, и спорная партия товара фактически была поставлена на условиях FCA, что подтверждается спецификацией, инвойсом, экспортной таможенной декларацией и материалами дела.

В подтверждение заявленной таможенной стоимости декларант предоставил внешнеэкономический контракт, спецификацию, инвойс, прайс-листы производителя, упаковочный лист, сертификат происхождения, таможенную декларацию страны отправления, а также документы, подтверждающие транспортные расходы.

В ходе контроля правильности определения таможенной стоимости таможенный орган пришёл к выводу о наличии расхождений в представленных документах. В частности, таможня указала на отсутствие данных о стоимости упаковки, неопределение класса товара в экспортной таможенной декларации и несоответствие условий поставки, указанных в прайс-листе, фактическим условиям поставки товара. На этом основании таможенный орган истребовал дополнительные документы.

Суд также отметил, что ни Таможенный кодекс Украины, ни Киотская конвенция, ни Государственный классификатор продукции и услуг и УКТ ВЭД не предусматривают обязательного разделения таких товаров по классам качества, а осуществлённое декларантом разделение носило исключительно пояснительный характер и не влияло на возможность проверки таможенной стоимости.

Декларант сообщил, что класс товара указан в упаковочном листе, а стоимость упаковки включена в цену товара в соответствии с условиями контракта. В то же время он отказался от предоставления дополнительных документов, не предусмотренных Таможенным кодексом Украины.

По результатам консультаций между таможней и декларантом орган доходов и сборов применил резервный метод определения таможенной стоимости и принял решение о её корректировке, а также карточку отказа в принятии таможенной декларации.

Одесский окружной административный суд решением от 21 февраля 2018 года отказал в удовлетворении иска, придя к выводу о правомерности действий таможенного органа по истребованию дополнительных документов и применению резервного метода определения таможенной стоимости.

Одесский апелляционный административный суд постановлением от 16 мая 2018 года отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил иск. Апелляционный суд установил, что предоставленные декларантом документы подтверждают таможенную стоимость товара по цене договора, а таможенный орган не доказал наличие обоснованных оснований для отказа в применении основного метода определения таможенной стоимости.

Позиции и выводы Верховного Суда

Верховный Суд исходил из того, что основным методом определения таможенной стоимости товаров является метод по цене договора, а применение второстепенных методов допускается исключительно в случае невозможности использования основного метода по основаниям, прямо предусмотренным Таможенным кодексом Украины.

Суд подчеркнул, что право таможенного органа истребовать дополнительные документы возникает только при наличии обоснованных сомнений в достоверности заявленной таможенной стоимости. Такие сомнения должны быть чётко сформулированы, подтверждены конкретными обстоятельствами и обоснованы со ссылкой на невозможность проверки таможенной стоимости на основании представленных документов.

Коллегия судей согласилась с выводом апелляционного суда о том, что отсутствие отдельного указания стоимости упаковки не может быть основанием для корректировки таможенной стоимости, если в соответствии с условиями контракта стоимость упаковки включена в цену товара.

Также Суд признал необоснованными доводы таможенного органа о несоответствии условий поставки, поскольку конкретные условия каждой партии товара определяются инвойсом, а фактическая поставка осуществлялась именно на условиях FCA, что подтверждается материалами дела и экспортной декларацией.

Относительно замечаний таможни о отсутствии класса товара в таможенной декларации страны отправления Верховный Суд отметил, что законодательство Украины и международные акты не требуют разделения таких товаров по классам, а осуществлённое декларантом разделение носило вспомогательный пояснительный характер и не препятствовало проверке таможенной стоимости.

Разделение товара по классам, осуществлённое декларантом, носило исключительно пояснительный характер и не влияло на возможность проверки заявленной таможенной стоимости.

Верховный Суд пришёл к выводу, что таможенный орган не доказал наличие неполных или недостоверных сведений о таможенной стоимости товаров и безосновательно отказал в применении основного метода её определения.

При этом Верховный Суд подчеркнул, что в соответствии с частью второй статьи 77 Кодекса административного судопроизводства Украины обязанность доказывания наличия неполных или недостоверных сведений о таможенной стоимости товаров возлагается на таможенный орган.

По результатам пересмотра дела Верховный Суд оставил кассационную жалобу Одесской таможни Государственной фискальной службы без удовлетворения, а постановление Одесского апелляционного административного суда от 16 мая 2018 года — без изменений.

Постановление Верховного Суда вступило в законную силу с даты его принятия, является окончательным и не подлежит обжалованию.

