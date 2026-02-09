Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о саботаже с расселением ВПЛ в Закарпатье

По данным Офиса Омбудсмена, готовое жилье для ВПЛ в одной из громад скрывали от официальных реестров.

Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека выявил в Закарпатской области очередной случай фактического сокрытия готового жилья для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По словам должностного лица, во время мониторингового визита представитель Омбудсмена в Закарпатской области Андрей Крючков зафиксировал в поселке Дубриничи дом, полностью обустроенный для проживания ВПЛ, который при этом не используется по назначению. Жилье было подготовлено при поддержке Общества Красного Креста Украины, однако громада сообщала областной военной администрации о его якобы «неготовности». Из-за этого объект не внесли в официальные реестры мест временного проживания.

По словам Лубинца, это не первый подобный случай в этой громаде. Ранее Офис Омбудсмена уже фиксировал ситуацию, когда здание на 100 мест, предназначенное для размещения ВПЛ, передали в коммерческую аренду.

Омбудсмен подчеркнул, что такие действия местных властей подрывают доверие как общества, так и международных партнеров, которые участвуют в обустройстве жилья для переселенцев. В связи с этим в Закарпатскую ОВА и Дубриницкий сельский совет направлены акты реагирования.

В Офисе Омбудсмена требуют немедленно внести выявленный объект в официальные списки мест временного проживания и обеспечить заселение ВПЛ.

«Не оставлю эту ситуацию без внимания — уже направил соответствующие акты реагирования в Закарпатскую ОВА и в Дубриницкий сельский совет. Жилье должно быть немедленно внесено в официальные списки мест временного проживания и наконец заселено людьми. Каждая семья заслуживает достойного приюта, и мы обязательно добьемся, чтобы этот объект наконец начал работать для людей и выполнять свою функцию», — отметил он.

