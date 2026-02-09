Омбудсман Дмитро Лубінець заявив про саботаж із розселенням ВПО на Закарпатті

За даними Офісу Омбудсмена, готове житло для ВПО в одній із громад приховували від офіційних реєстрів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини виявив у Закарпатській області ще один випадок фактичного приховування готового житла для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

За словами посадовця, під час моніторингового візиту представник Омбудсмана в Закарпатській області Андрій Крючков зафіксував у селищі Дубриничі будинок, повністю облаштований для проживання ВПО, який при цьому не використовується за призначенням. Житло було підготовлене за підтримки Товариства Червоного Хреста України, однак громада повідомляла обласну військову адміністрацію про його нібито «неготовність». Через це об’єкт не внесли до офіційних реєстрів місць тимчасового проживання.

За словами Лубінця, це не перший подібний випадок у цій громаді. Раніше Офіс Омбудсмана вже фіксував ситуацію, коли будівлю на 100 місць, призначену для розміщення ВПО, передали в комерційну оренду.

Омбудсман наголосив, що такі дії місцевої влади підривають довіру як суспільства, так і міжнародних партнерів, які долучаються до облаштування житла для переселенців. У зв’язку з цим до Закарпатської ОВА та Дубриницької сільської ради направлено акти реагування.

В Офісі Омбудсмана вимагають негайно внести виявлений об’єкт до офіційних списків місць тимчасового проживання та забезпечити заселення ВПО.

«Не залишу цю ситуацію без уваги — вже направив відповідні акти реагування до Закарпатської ОВА та до Дубриницької сільської ради. Житло мають негайно внести до офіційних списків місць тимчасового проживання і нарешті заселити туди людей. Кожна сім’я заслуговує на гідний прихисток, і ми обов’язково доб’ємося, щоб цей обʼєкт нарешті працював для людей і виконував свою функцію», - зазначив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.