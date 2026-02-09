  1. В Україні

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив про саботаж із розселенням ВПО на Закарпатті

09:24, 9 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За даними Офісу Омбудсмена, готове житло для ВПО в одній із громад приховували від офіційних реєстрів.
Омбудсман Дмитро Лубінець заявив про саботаж із розселенням ВПО на Закарпатті
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини виявив у Закарпатській області ще один випадок фактичного приховування готового житла для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За словами посадовця, під час моніторингового візиту представник Омбудсмана в Закарпатській області Андрій Крючков зафіксував у селищі Дубриничі будинок, повністю облаштований для проживання ВПО, який при цьому не використовується за призначенням. Житло було підготовлене за підтримки Товариства Червоного Хреста України, однак громада повідомляла обласну військову адміністрацію про його нібито «неготовність». Через це об’єкт не внесли до офіційних реєстрів місць тимчасового проживання.

За словами Лубінця, це не перший подібний випадок у цій громаді. Раніше Офіс Омбудсмана вже фіксував ситуацію, коли будівлю на 100 місць, призначену для розміщення ВПО, передали в комерційну оренду.

Омбудсман наголосив, що такі дії місцевої влади підривають довіру як суспільства, так і міжнародних партнерів, які долучаються до облаштування житла для переселенців. У зв’язку з цим до Закарпатської ОВА та Дубриницької сільської ради направлено акти реагування.

В Офісі Омбудсмана вимагають негайно внести виявлений об’єкт до офіційних списків місць тимчасового проживання та забезпечити заселення ВПО.

«Не залишу цю ситуацію без уваги — вже направив відповідні акти реагування до Закарпатської ОВА та до Дубриницької сільської ради. Житло мають негайно внести до офіційних списків місць тимчасового проживання і нарешті заселити туди людей. Кожна сім’я заслуговує на гідний прихисток, і ми обов’язково доб’ємося, щоб цей обʼєкт нарешті працював для людей і виконував свою функцію», - зазначив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

війна Закарпаття ВПО Дмитро Лубінець

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна модернізує е-документообіг відповідно до норм ЄС: зміни

Законопроєкт має прискорити цифрову трансформацію державних і бізнес-процесів через впровадження сучасних стандартів електронного документообігу.

Правосуддя вибіркової дії: Велика Палата здала позиції під тиском «грантових реформаторів»

Велика Палата Верховного Суду повертає суддів в епоху незаконних пленарних оцінювань.

Проєкт Цивільного Кодексу може легалізувати втрату майна через технічні помилки

Попередня реєстрація та реєстрація відміток: нові інструменти захисту прав пропонує Книга 9 проєкту Цивільного Кодексу.

Кабмін пропонує скасувати кримінальну відповідальність за «злісну непокору» в колоніях

Розроблений Мін'юстом законопроект має на меті відмову від каральних практик та приведення законодавства у відповідність до стандартів Ради Європи.

Комітет з цифрової трансформації розгляне законопроект про доброчесність у Нацполіції

Законопроєкт декларує доброчесність як принцип служби в поліції, проте експерти вказують на правові колізії та ризики для діючих поліцейських.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]