В Венесуэле освободили 30 политзаключенных режима Николаса Мадуро, среди них есть оппозиционеры

У Венесуэле освободили 30 политических заключённых, которые находились под стражей при режиме Николаса Мадуро. Об этом сообщило агентство Reuters.

Среди освобождённых — Хуан Пабло Гуанипа и адвокат Перкинс Роча, известные как соратники оппозиционной лидерки и лауреатки Нобелевской премии Марии Корины Мачадо.

Правозащитная группа Foro Penal сообщила, что с 8 января, когда правительство Венесуэлы объявило о начале новой серии освобождений, были освобождены 383 политических заключённых.

По данным Reuters, освобождение 30 политических заключённых стало очередным заметным шагом со стороны венесуэльских властей на фоне международного внимания, в частности со стороны США, которые призывают к освобождению лиц, удерживаемых по политическим мотивам.

Оппозиционные силы и правозащитники в Венесуэле на протяжении многих лет обвиняют социалистическое правительство в использовании арестов как инструмента борьбы с инакомыслием. В то же время официальные власти отвергают наличие политических заключённых, настаивая на том, что задержанные были заключены под стражу за совершение уголовных правонарушений.

Временная президент Венесуэлы Делси Родригес анонсировала инициативу о «законе об амнистии», который охватывает сотни заключённых. Она также сообщила, что следственный изолятор в Каракасе, который правозащитники критикуют за жестокое обращение с заключёнными, планируют преобразовать в центр спорта и социальных услуг.

Как сообщалось, 3 января США нанесли ряд авиаударов по Венесуэле. В столице страны Каракасе прогремела серия взрывов и вспыхнули пожары, некоторые районы обесточены.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что страна провела успешную операцию против Венесуэлы.

Добавим, что США выдвинули Мадуро и его супруге официальные обвинения.

Также Трамп заявил, что США временно будут управлять Венесуэлой до «безопасного перехода власти».

Кроме того, Верховный суд Венесуелы передал полномочия президента вице-президенту Делси Родригес.

