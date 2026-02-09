У Венесуелі звільнили 30 політв'язнів режиму Ніколаса Мадуро, серед них є опозиціонери

Влада Венесуели продовжує серію звільнень політичних в’язнів.

У Венесуелі звільнили 30 політичних в’язнів, які перебували під вартою за режиму Ніколаса Мадуро. Про це повідомило агентство Reuters.

Серед звільнених — Хуан Пабло Гуаніпа та адвокат Перкінс Роча, відомі як соратники опозиційної лідерки та лауреатки Нобелівської премії Марії Коріни Мачадо.

Правозахисна група Foro Penal повідомила, що з 8 січня, коли уряд Венесуели оголосив про початок нової серії звільнень, було звільнено 383 політичних в'язнів.

За даними Reuters, звільнення 30 політичних в’язнів стало черговим помітним кроком з боку венесуельської влади на тлі міжнародної уваги, зокрема з боку США, які закликають до звільнення осіб, утримуваних за політичними мотивами.

Опозиційні сили та правозахисники у Венесуелі протягом багатьох років звинувачують соціалістичний уряд у використанні арештів як інструменту боротьби з інакодумством. Водночас офіційна влада відкидає наявність політв’язнів, наполягаючи, що затримані були ув’язнені за скоєння кримінальних правопорушень.

Тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес анонсувала ініціативу про «закон про амністію», який охоплює сотні ув’язнених. Вона також повідомила, що слідчий ізолятор у Каракасі, який критикують правозахисники за жорстоке поводження з в’язнями, планують трансформувати в центр спорту та соціальних послуг.

Як повідомлялося, 3 січня США завдали низку авіаударів по Венесуелі. У столиці країні Каракасі пролунали вибухи та спалахнули пожежі, деякі райони знеструмлені.

Згодом президент США Дональд Трамп повідомив, що країна провела успішну операцію проти Венесуели.

Додамо, що США висунули Мадуро та його дружині офіційні звинувачення.

Також Трамп заявив, що США тимчасово керуватимуть Венесуелою до «безпечного переходу влади».

Крім того, Верховний суд Венесуели передав повноваження президента віцепрезидентці Дельсі Родрігес.

