Киев замело: на улицы вывели сотни единиц техники, видео и фото

В Киеве с вечера 4 февраля идет снег.

В столице с ночи 5 февраля коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за снегопада. К уборке улиц привлекли 258 единиц специальной техники «Киевавтодора».

Как сообщили в КГГА, в первую очередь дорожники очищают от снега и обрабатывают противогололедными материалами главные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, а также подходы к остановкам общественного транспорта и пешеходные переходы.

Кроме того, к ручной уборке привлечены 408 работников в составе 61 бригады. Они очищают остановки общественного транспорта, узкие тротуары, лестницы, подходы к наземным и подземным переходам и другие пешеходные зоны, где не может работать спецтехника.

Придомовые территории убирают и обрабатывают противогололедными средствами работники коммунальных управляющих компаний. В парках и скверах к работам присоединились сотрудники «Зеленстроя» — задействовано 66 единиц техники и 677 работников.

По прогнозам синоптиков, 5 февраля в Киеве облачно, местами ожидается небольшой снег. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с, температура воздуха составит 4–6 градусов мороза. На дорогах местами возможна гололедица.

