Комитет Ради признал законопроекты о дисциплинарной ответственности судей такими, что не противоречат требованиям ЕС

Законопроекты о дисциплинарной ответственности судей будут доработаны с учетом выводов Венецианской комиссии

Комитет по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз на заседании 04.02.2026 года признал такими, что не противоречат обязательствам Украины в сфере европейской интеграции, но требуют доработки, два законопроекта:

проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования дисциплинарных и других процедур (№ 13137 от 26.03.2025 г., авторы Маслов Д. В., Бондаренко О. В. и другие) и альтернативный с тем же названием (№ 13137-1 от 07.04.2025 г., автор — народный депутат Павлиш П. В. и другие).

Основное различие между альтернативными законопроектами № 13137 и № 13137-1 заключается в том, что последний исключает из статьи 109 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» дисциплинарную санкцию, предусматривающую перевод судьи в суд более низкого уровня.

Законопроекты существенно расширяют и детализируют перечень оснований для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности. Среди них — не только коррупционные или этические нарушения, но и процессуальные ошибки, которые ранее считались сферой судебного усмотрения.

К дисциплинарным проступкам, в частности, предлагается отнести:

«произвольный отказ в доступе к правосудию»;





существенные процессуальные нарушения;





отсутствие мотивировки судебного решения;





нарушение принципов открытости судебного процесса;





затягивание рассмотрения дел или изготовления решений;





нарушение правил отвода;





непредставление информации о попытках вмешательства в осуществление правосудия.





Отдельный блок касается поведения судьи вне суда: несоответствие образа жизни доходам, неподтвержденное происхождение имущества, использование статуса судьи для получения выгоды, домашнее насилие, управление автомобилем в состоянии опьянения, публичное грубое поведение.

Вводится разделение дисциплинарных проступков на:

незначительные;





серьезные;





существенные.



Законопроектами также предлагается:

уточнить, что лицо обязано проверить факты, которые могут повлечь дисциплинарную ответственность судьи, до подачи соответствующей дисциплинарной жалобы;





предусмотреть, что судья может быть временно отстранен от осуществления правосудия на срок не более двух месяцев в связи с привлечением к дисциплинарной ответственности на основании мотивированного ходатайства дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия;





дополнить статьи 256 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, 262 Гражданского процессуального кодекса Украины и 249 Кодекса административного судопроизводства Украины положениями о том, что отдельное определение суда высшей инстанции относительно нарушения судом низшей инстанции норм процессуального права, содержащего признаки дисциплинарного проступка, направляется органу, уполномоченному осуществлять дисциплинарное производство в отношении судьи;





предоставить собраниям судей соответствующего суда, Совету судей Украины, а также временным следственным или временным специальным комиссиям Верховной Рады Украины полномочия обращаться в орган, уполномоченный осуществлять дисциплинарное производство в отношении судьи, для решения вопроса об открытии или отказе в открытии дисциплинарного производства;





установить, что решение Дисциплинарной палаты о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности вступает в силу в день его принятия и подлежит немедленному исполнению независимо от его обжалования (кроме решения о применении дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности);





внести изменения в статью 37 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», изменив правила принятия Высшим советом правосудия решений в отношении кандидата на должность судьи.



Решение Комитета было принято в связи с рекомендациями Венецианской комиссии. Напомним, что Венецианская комиссия на пленарном заседании 9–10 октября 2025 года приняла заключение относительно законопроектов о применении дисциплинарных процедур к судьям и проверке деклараций добропорядочности.

В частности, у Комиссии сохраняются опасения относительно нечетко определенных оснований для дисциплинарной ответственности и потенциала для необоснованных производств против судей. Проекты законов пытаются решить эти проблемы путем пересмотра дисциплинарных процедур для судей, устранения законодательных пробелов и обеспечения более четких механизмов пересмотра судебных решений, которые могут включать неправомерное поведение.

Венецианская комиссия рекомендовала следующее:

Ряд оснований для дисциплинарной ответственности пересмотрен, особенно те, которые касаются поведения, «позорящего статус судьи или подрывающего авторитет правосудия». Основания для дисциплинарной ответственности, описанные чрезмерно расплывчатыми и слишком широкими формулировками, требуют большей точности.

Связь между основаниями для дисциплинарной ответственности и соответствующими санкциями должна быть уточнена, а негативные последствия дисциплинарного правонарушения судьи не должны определяться в соответствии с критериями, утвержденными Высшим советом правосудия, а должны быть изложены в законодательных нормативных актах.

Направление судьи на обучение в Национальную школу судей Украины должно быть отменено.

Право подавать дисциплинарные жалобы на судью должно быть ограничено лицами, которых затронули действия судьи, либо теми, кто имеет определенную форму «законного интереса» в деле. Предлагаемые положения, предоставляющие полномочия конкретным институциям, и особенно Верховной Раде, подавать дисциплинарные жалобы, а также положения, согласно которым дисциплинарное производство может начинаться после отдельного определения суда высшей инстанции в апелляции, не должны быть приняты.

Любые меры в отношении лиц, подающих заведомо необоснованные дисциплинарные жалобы, должны быть ограничены сбором, который должен взиматься только после признания лица таким, что подает необоснованные жалобы, быть ограниченным по времени, а сбор должен возвращаться и обязанность его уплаты отменяться, если дисциплинарное производство в итоге возбуждено в отношении судьи. Сборы также должны быть пропорциональными и не должны ухудшать доступ к правосудию для обычных лиц или субъектов гражданского общества.

Если дисциплинарное производство возбуждается Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия, члены этой Дисциплинарной палаты должны быть исключены из обсуждения дела и не должны участвовать в голосовании.

Необходима гармонизация положений о выполнении дисциплинарных решений, которые в случае обжалования должны вступать в силу только после официального разрешения апелляции. Хотя могут существовать веские причины, которые в исключительных случаях оправдывают немедленное исполнение, они должны быть узко определены законом.

Следует воздержаться от введения временного отстранения судьи на время дисциплинарного производства из-за риска неправомерного использования. Временное отстранение судьи в ходе дисциплинарного производства должно основываться на конкретных обстоятельствах дела, а не только на тяжести предполагаемых правонарушений. Кроме того, объективные основания, позволяющие такое временное отстранение, должны быть уточнены в законе.

Основания для обжалования и отмены решения Высшего совета правосудия о временном отстранении судьи не должны ограничиваться процессуальными вопросами, а последствия временного отстранения не должны исполняться в ходе процедуры обжалования. Хотя могут существовать веские причины, которые в исключительных случаях оправдывают немедленное исполнение, они должны быть узко определены законом и внедрены с надлежащим учетом интересов сторон судебного процесса.

Учитывая важность и возможные последствия проверки ВККС деклараций добропорядочности и семейных связей, основные признаки и гарантии процедуры должны быть урегулированы на законодательном уровне. Несвоевременная подача и неподача декларации добропорядочности и/или декларации о семейных связях, а также подача недостоверной и/или неполной информации в таких декларациях должны считаться серьезными или даже существенными дисциплинарными правонарушениями с четким разграничением каждого случая.

В дополнение к вышеуказанным ключевым рекомендациям Венецианская комиссия также советует обеспечить большую точность в законодательном регулировании дисциплинарных оснований, связанных с неразумными и длительными задержками, чтобы избежать привлечения отдельных судей к ответственности за системные недостатки в системе правосудия.

Запрет для судей, подпадающих под дисциплинарные санкции, участвовать в конкурсе на должность в другом суде должен быть ограничен серьезными правонарушениями.

Что касается дисциплинарных процедур, рекомендуется предусмотреть исчерпывающий перечень обоснованных критериев для приоритизации дисциплинарного производства непосредственно в законе.

В случае временного отстранения судьи Венецианская комиссия рекомендует установить минимальный конечный срок для уведомления судьи, а также возможность для судьи запросить отсрочку решения Высшего совета правосудия при наличии обоснованных обстоятельств. Поскольку текущие поправки предусматривают конечный срок в семь дней с момента принятия решения до его уведомления судье, решение о временном отстранении судьи не должно вступать в силу с момента его принятия, а с момента его уведомления.

Венецианская комиссия также рекомендует установить исчерпывающий перечень утверждений, которые могут быть запрошены ВККС в рамках ее проверок добропорядочности. Поскольку Закон умалчивает об исключении в отношении публикации деклараций добропорядочности, такие исключения должны быть уточнены.

Наконец, Венецианская комиссия рекомендует изучить механизмы обеспечения полного состава органов судейского самоуправления, а не снижать порог для назначения судей Высшего совета правосудия.

Рекомендации Венецианской комиссии прокомментировал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов.

«Интересный вывод. Он, я думаю, стал интересным для всех — и для общественного сектора, потому что мы видим, что общественный сектор чем-то недоволен в отдельных частях, другие части, наоборот, воспринимаются положительно. Неоднозначный вывод Венецианской комиссии, учитывать его нужно разумно, поскольку иногда отдельные пункты сами себе противоречат. Поэтому с уважением к Венецианской комиссии, в партнерстве с нашими коллегами из Европейской комиссии, мы продолжим доработку этого законопроекта».

Ранее законопроекты также подвергло критике Главное научно-экспертное управление, которое высказало замечания и предложения относительно их содержания. В частности, по мнению ГНЭУ, создаются предпосылки для расширения возможностей отстранения судей от осуществления правосудия, что не будет способствовать обеспечению их независимости.

Автор: Тарас Лученко

