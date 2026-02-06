Комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрит законопроект о добропорядочности в Нацполиции

Законопроект декларирует добропорядочность как принцип службы в полиции, однако эксперты указывают на правовые коллизии и риски для действующих полицейских.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации намерен рассмотреть правительственный законопроект «О внесении изменений в Закон Украины „О Национальной полиции“ относительно повышения эффективности служебной деятельности полиции» № 13716 от 29.08.2025.

Он был разработан Национальной полицией Украины во исполнение шага 69 Плана приоритетных действий Правительства на 2024 год, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 16 февраля 2024 года № 137-р, с целью урегулирования отдельных вопросов функционирования системы предотвращения коррупции в деятельности Национальной полиции путем совершенствования порядка прохождения службы в полиции с учетом принципов государственной антикоррупционной политики.

Проектом закона предлагается внести изменения в отдельные статьи Закона в части совершенствования службы в полиции с учетом принципов государственной антикоррупционной политики.

В первую очередь предлагается дополнить Закон новой статьей 12-1, касающейся принципа добропорядочности полицейского при прохождении службы.

Добропорядочность станет принципом деятельности полиции и одним из критериев оценки служебной деятельности полицейских.

То есть полицейский будет проходить службу в полиции с соблюдением принципа добропорядочности, перечень критериев которого утверждается Министерством внутренних дел Украины.

В частности, дополняются статьи 52, 55 и 57 Закона положениями, согласно которым назначение на руководящую должность в полиции осуществляется на конкурсной основе.

Конкурс на должность полицейского будет обязательно проводиться не только среди лиц, которые впервые принимаются на службу в полицию с назначением на должности младшего состава полиции, но и среди кандидатов для назначения на руководящие должности в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством внутренних дел Украины.

Аттестация полицейских будет проводиться не только с целью оценки их деловых, профессиональных и личных качеств, образовательного и квалификационного уровней, физической подготовки, но также их эффективности и добропорядочности, на основании глубокого и всестороннего изучения, определения соответствия занимаемым должностям, а также перспектив их служебной карьеры.

Во время аттестации полицейских, занимающих руководящие должности, оценка их управленческих качеств (компетенций) будет проводиться аттестационными комиссиями в электронной системе управления персоналом, а ее результаты будут обнародоваться на официальном веб-сайте органа полиции, в котором назначена аттестация, и учитываться при принятии управленческих кадровых решений.

Аттестация полицейских, занимающих руководящие должности, будет осуществляться аттестационной комиссией, в состав которой входит не менее 25 % представителей общественности.

Определенных корректировок претерпит статья 61 Закона Украины «О Национальной полиции», которой предусмотрены ограничения, связанные со службой в полиции.

По замыслу авторов законопроекта, не сможет быть полицейским, в частности:

лицо, признанное недееспособным или дееспособность которого ограничена;

лицо, осужденное за совершение уголовного правонарушения, в том числе судимость которого погашена или снята в установленном законом порядке;

лицо, осужденное приговором суда без назначения наказания либо с освобождением от наказания, либо такое, которое отбыло наказание за деяние, уголовная противоправность и наказуемость которого устранены законом, либо в отношении которого уголовное производство закрыто судом в связи с освобождением от уголовной ответственности;

лицо, к которому были применены меры административной ответственности за совершение административного правонарушения, связанного с коррупцией, — в течение трех лет со дня вступления соответствующего решения суда в законную силу;

лицо, гражданство Украины которого прекращено либо которое приобрело гражданство или подданство иностранного государства.

В последнем случае ничего не говорится о лицах без гражданства.

Пункт о лице, в отношении которого было прекращено уголовное производство по нереабилитирующим основаниям, предлагается вообще исключить.

Статья 77 Закона дополняется дополнительными основаниями прекращения прохождения службы в полиции в случае наличия ограничений и запретов, связанных со службой в полиции, предусмотренных статьей 61 Закона.

Прохождение службы в полиции прекращается приказами руководителей, которым предоставлено право увольнять со службы в полиции, с одновременным увольнением со службы в полиции в случае:

1. смерти (гибели) полицейского — на основании свидетельства о смерти;

2. признания судом полицейского безвестно отсутствующим либо объявления умершим — на основании соответствующего решения суда, вступившего в законную силу;

3. наличия ограничений и запретов, связанных со службой в полиции, предусмотренных пунктами 1–3, 5, 6, 8 и 9 части второй и частью четвертой статьи 61 настоящего Закона.

ГНЭУ, обращая внимание на недостатки законопроекта, отметило, что существует также определенное противоречие в тексте предлагаемых проектом изменений в статью 57 Закона. Ведь в случае принятия проекта на законодательном уровне будет закреплено правило, согласно которому аттестация руководящего состава полиции будет проводиться комиссиями, создаваемыми руководящим составом полиции.

Также эксперты считают, что в случае принятия проекта будет установлен неоднозначный подход к набору на службу в органы полиции. В частности, совершение лицом даже в юном возрасте уголовного проступка станет однозначным препятствием для того, чтобы стать полицейским. В то же время совершение лицом административного правонарушения, связанного с коррупцией, всего лишь за 3–4 года до подачи документов для принятия на службу в органы полиции не будет препятствовать его карьерным возможностям.

Кроме того, в ГНЭУ опасаются, что принятие предложенных проектом изменений в часть вторую статьи 61 Закона (в их системной взаимосвязи с изменениями в часть четвертую статьи 77 этого Закона) может повлечь за собой ряд увольнений из органов и учреждений полиции уже работающих сотрудников по формальным основаниям, без учета их профессиональных достижений и продемонстрированных за время прохождения службы в полиции моральных качеств.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.