Комітет з цифрової трансформації розгляне законопроект про доброчесність у Нацполіції

Законопроєкт декларує доброчесність як принцип служби в поліції, проте експерти вказують на правові колізії та ризики для діючих поліцейських.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації має намір розглянути урядовий законопроект Про внесення змін до Закону України "Про Національну поліцію" щодо підвищення ефективності службової діяльності поліції № 13716 від 29.08.2025.

Розроблений він був Національною поліцією України на виконання кроку 69 Плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2024 року № 137-р. з метою врегулювання деяких питань функціонування системи запобігання корупції в діяльності Національної поліції шляхом удосконалення порядку проходження служби в поліції з урахуванням засад державної антикорупційної політики.

Проектом Закону пропонується внести зміни до деяких статей Закону стосовно вдосконалення служби в поліції з урахуванням засад державної антикорупційної політики.

В першу чергу пропонується доповнити Закон новою статтею 12-1 стосовно принципу доброчесності поліцейського в проходженні служби.

Доброчесність стане принципом діяльності поліції та одним з критеріїв оцінки службової діяльності поліцейських.

Тобто, поліцейський буде проходити службу в поліції з дотриманням принципу доброчесності, перелік критеріїв якого затверджується Міністерством внутрішніх справ України.

Зокрема, доповнюються статті 52, 55 та 57 Закону положеннями, відповідно до яких призначення на керівну посаду в поліції здійснюється на умовах конкурсу.

Конкурс на посаду поліцейського буде обов’язково проводитися не тільки серед осіб, які вперше приймаються на службу в поліції з призначенням на посади молодшого складу поліції. але й серед кандидатів для призначення на керівні посади згідно з переліком, який затверджується Міністерством внутрішніх справ України.

Атестування поліцейських буде проводитися не тільки з метою оцінки їх ділових, професійних, особистих якостей, освітнього та кваліфікаційного рівнів, фізичної підготовки, но також їх ефективності та доброчесності, на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення відповідності посадам, а також перспектив їхньої службової кар’єри.

Під час атестування поліцейських, які займають керівні посади, оцінювання їхніх управлінських якостей (компетенцій) буде проводитися атестаційними комісіями в електронній системі управління персоналом, а його результати оприлюднюватися на офіційному веб-сайті органу поліції, у якому призначено атестування, та враховуються під час ухвалення управлінських кадрових рішень.

Атестування поліцейських, які займають керівні посади буде здійснювати атестаційна комісія, до складу якої входить не менше 25 % представників громадськості.

Деяких коригувань зазнає стаття 61 Закону України "Про Національну поліцію". якою передбачено обмеження, пов’язані зі службою в поліції.

За задумом авторів законопроекту не зможе бути поліцейським, серед іншого:

особа, визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

особа, засуджена за вчинення кримінального правопорушення, у тому числі судимість якої погашена чи знята у визначеному законом порядку;

особа, яка засуджена за вироком суду без призначення покарання або зі звільненням від покарання, чи така, що відбула покарання за діяння, кримінальна протиправність і караність якого усунута законом, або стосовно якої кримінальне провадження закрито судом у зв’язку зі звільненням її від кримінальної відповідальності;

особа, до якої були застосовані заходи адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, – упродовж трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

особа, громадянство України якої припинено чи яка набула громадянство або підданство іноземної держави.

В останньому випадку нічого не говориться про осіб без громадянства.

Пункт про особу, щодо якої було припинено кримінальне провадження з нереабілітуючих підстав пропонується взагалі виключити.

Стаття 77 Закону доповнюється додатковими підставами щодо припинення проходження служби в поліції в разі наявності обмежень та заборон, пов’язаних зі службою в поліції, що передбачені статтею 61 Закону.

Проходження служби в поліції припиняється наказами керівників, яким надано право звільняти зі служби в поліції, з одночасним звільненням зі служби в поліції в разі:

1) смерті (загибелі) поліцейського - на підставі свідоцтва про смерть;

2) визнання судом поліцейського безвісно відсутнім чи оголошення померлим – на підставі відповідного рішення суду, що набрало законної сили;

3) наявності обмежень та заборон, пов’язаних зі службою в поліції, що передбачені пунктами 1-3, 5, 6, 8 і 9 частини другої та частиною четвертою статті 61 цього Закону.

ГНЕУ, звертаючи увагу на недоліки законопроекту, зазначило що існує також певна суперечність у тексті запропонованих проектом змін до ст. 57 Закону. Адже у випадку прийняття проекту на законодавчому рівні буде закріплено правило, згідно з яким атестування керівного складу поліції проводитиметься комісіями, які створюються керівним складом поліції.

Також, експерти вважають, що у разі прийняття проекту буде встановлено неоднозначний підхід до набору на службу в органи поліції. Зокрема, вчинення особою навіть в юному віці кримінального проступку стане однозначною перешкодою для того, щоб стати поліцейським. У той же час, вчинення особою адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, всього лише за 3-4 роки до подання документів для прийняття на службу в органах поліції, не перешкоджатиме її кар’єрним можливостям.

Крім того, в ГНЕУ побоюються, що прийняття запропонованих проектом змін до ч. 2 ст. 61 Закону (у їх системному взаємозв’язку зі змінами до ч. 4 ст. 77 цього Закону) може потягнути за собою низку звільнень з органів та установ поліції вже працюючих співробітників з формальних підстав, без врахування їх професійних досягнень та продемонстрованих за час проходження служби в поліції моральних якостей.

Автор: Тарас Лученко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.