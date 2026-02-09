  1. Публикации
  2. / В Украине

Украина модернизирует электронный документооборот в соответствии с нормами ЕС: изменения

09:00, 9 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроект должен ускорить цифровую трансформацию государственных и бизнес-процессов за счет внедрения современных стандартов электронного документооборота.
Украина модернизирует электронный документооборот в соответствии с нормами ЕС: изменения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На сайте Верховной Рады зарегистрирован проект Закона №14414 о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно гармонизации законодательства в сфере электронного документооборота с правом Европейского Союза.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

В настоящее время современное законодательство Украины в сфере электронного документооборота отстает от технологий и европейских стандартов. Законы начала 2000-х годов в основном заменяли бумажные документы электронными копиями с обязательной визуализацией, не учитывая автоматизированную обработку данных и взаимодействие между информационными системами.

Кроме того, в украинском законодательстве отсутствует определение структурированных электронных документов — документов, данные которых организованы так, чтобы их можно было автоматически обрабатывать, хранить и передавать. Из-за этого цифровая трансформация экономики осложняется, так как современный документооборот между предприятиями и государством во многом основан на структурированных данных.

Законопроект предусматривает внесение комплексных изменений в Закон Украины «Об электронных документах и электронном документообороте», которые создают правовую основу для полноценного функционирования структурированных электронных документов.

Основные положения законопроекта:

  1. Введение термина «структурированный электронный документ» как электронного документа, содержащего данные, организованные в определенной форме и формате, что позволяет автоматизированную обработку, хранение и передачу информации.
  2. Введение термина «неструктурированный электронный документ» как электронного документа, не имеющего четко определенной структуры или формата, и который может содержать текстовую, графическую или иную информацию, организованную в произвольном порядке.
  3. Обновление термина «обязательный реквизит электронного документа» с учетом специфики структурированных документов, где реквизиты подаются в виде семантически определенных элементов данных.
  4. Установление разделения электронных документов на структурированные и неструктурированные в зависимости от формы и формата данных, что позволяет применять дифференцированный подход к правовому регулированию различных типов документов.
  5. Каждый экземпляр структурированного электронного документа считается оригиналом.
  6. Для структурированных электронных документов визуальная форма не требуется, если они соответствуют утвержденным форматам данных для интерпретации содержания информационно-коммуникационными системами.
  7. Требования по визуальному представлению и бумажным копиям применяются только к неструктурированным электронным документам.
  8. Предусматривается возможность проверки целостности электронных документов, созданных без наложения электронной подписи или печати, с применением других средств и методов защиты информации в соответствии с требованиями законодательства в сфере защиты информации.

По оценке авторов, внедрение структурированных электронных документов в соответствии с европейским стандартом EN 16931 позволит автоматизировать процессы сверки, учета НДС и финансового контроля. По опыту стран ЕС, это приводит к снижению налогового разрыва по НДС на 15–20%, что для Украины может означать дополнительные поступления в бюджет в размере 15–20 миллиардов гривен ежегодно.

 Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

законопроект ЕС Украина документы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина модернизирует электронный документооборот в соответствии с нормами ЕС: изменения

Законопроект должен ускорить цифровую трансформацию государственных и бизнес-процессов за счет внедрения современных стандартов электронного документооборота.

Правосудие избирательного действия: Большая Палата сдала позиции под давлением «грантовых реформаторов»

Большая Палата Верховного Суда возвращает судей в эпоху незаконных пленарных оцениваний.

Проект Гражданского Кодекса может легализировать потерю имущества из за технических ошибок

Предварительная регистрация и регистрация отметок: новые инструменты защиты прав предлагает Книга 9 проекта Гражданского Кодекса.

Кабмин предлагает отменить уголовную ответственность за «злостное неповиновение» в колониях

Разработанный Минюстом законопроект направлен на отказ от карательных практик и приведение законодательства в соответствие со стандартами Совета Европы.

Комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрит законопроект о добропорядочности в Нацполиции

Законопроект декларирует добропорядочность как принцип службы в полиции, однако эксперты указывают на правовые коллизии и риски для действующих полицейских.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]