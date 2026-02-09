Украина модернизирует электронный документооборот в соответствии с нормами ЕС: изменения

Законопроект должен ускорить цифровую трансформацию государственных и бизнес-процессов за счет внедрения современных стандартов электронного документооборота.

На сайте Верховной Рады зарегистрирован проект Закона №14414 о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно гармонизации законодательства в сфере электронного документооборота с правом Европейского Союза.

В настоящее время современное законодательство Украины в сфере электронного документооборота отстает от технологий и европейских стандартов. Законы начала 2000-х годов в основном заменяли бумажные документы электронными копиями с обязательной визуализацией, не учитывая автоматизированную обработку данных и взаимодействие между информационными системами.

Кроме того, в украинском законодательстве отсутствует определение структурированных электронных документов — документов, данные которых организованы так, чтобы их можно было автоматически обрабатывать, хранить и передавать. Из-за этого цифровая трансформация экономики осложняется, так как современный документооборот между предприятиями и государством во многом основан на структурированных данных.

Законопроект предусматривает внесение комплексных изменений в Закон Украины «Об электронных документах и электронном документообороте», которые создают правовую основу для полноценного функционирования структурированных электронных документов.

Основные положения законопроекта:

Введение термина «структурированный электронный документ» как электронного документа, содержащего данные, организованные в определенной форме и формате, что позволяет автоматизированную обработку, хранение и передачу информации. Введение термина «неструктурированный электронный документ» как электронного документа, не имеющего четко определенной структуры или формата, и который может содержать текстовую, графическую или иную информацию, организованную в произвольном порядке. Обновление термина «обязательный реквизит электронного документа» с учетом специфики структурированных документов, где реквизиты подаются в виде семантически определенных элементов данных. Установление разделения электронных документов на структурированные и неструктурированные в зависимости от формы и формата данных, что позволяет применять дифференцированный подход к правовому регулированию различных типов документов. Каждый экземпляр структурированного электронного документа считается оригиналом. Для структурированных электронных документов визуальная форма не требуется, если они соответствуют утвержденным форматам данных для интерпретации содержания информационно-коммуникационными системами. Требования по визуальному представлению и бумажным копиям применяются только к неструктурированным электронным документам. Предусматривается возможность проверки целостности электронных документов, созданных без наложения электронной подписи или печати, с применением других средств и методов защиты информации в соответствии с требованиями законодательства в сфере защиты информации.

По оценке авторов, внедрение структурированных электронных документов в соответствии с европейским стандартом EN 16931 позволит автоматизировать процессы сверки, учета НДС и финансового контроля. По опыту стран ЕС, это приводит к снижению налогового разрыва по НДС на 15–20%, что для Украины может означать дополнительные поступления в бюджет в размере 15–20 миллиардов гривен ежегодно.

